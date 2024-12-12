Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась

Картофельная запеканка с мясом — это традиционное блюдо, которое радует своим вкусом и ароматом уже многие поколения. Это идеальное сочетание нежного картофеля, ароматного мяса и золотистой корочки сыра.
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельная запеканка с сыром
Вам потребуются следующие ингредиенты:
картофель — 500 г;
мясной фарш — 300 г;
репчатый лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
твёрдый сыр — 100 г;
молоко — 200 мл;
куриные яйца — 2 шт.;
пшеничная мука — 2 ст. л.;
растительное масло — 2 ст. л.;
соль и перец — по вкусу.
Пошаговый процесс приготовления:
Очищенный картофель отварите до готовности.
Превратите сваренный картофель в пюре, добавив в него молоко и яйца.
Обжарьте на сковороде на растительном масле фарш с мелко нарезанными луком и морковью.
Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите слоями: сначала картофельное пюре, затем обжаренное мясо и снова пюре.
Посыпьте запеканку тёртым сыром и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.
Запеканка готова, когда её поверхность приобретёт золотистый оттенок.
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).