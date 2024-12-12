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Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась

1:19
Еда

Картофельная запеканка с мясом — это традиционное блюдо, которое радует своим вкусом и ароматом уже многие поколения. Это идеальное сочетание нежного картофеля, ароматного мяса и золотистой корочки сыра.

Картофельная запеканка с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельная запеканка с сыром

Вам потребуются следующие ингредиенты:

  • картофель — 500 г;
  • мясной фарш — 300 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • твёрдый сыр — 100 г;
  • молоко — 200 мл;
  • куриные яйца — 2 шт.;
  • пшеничная мука — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу.

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Очищенный картофель отварите до готовности.
  2. Превратите сваренный картофель в пюре, добавив в него молоко и яйца.
  3. Обжарьте на сковороде на растительном масле фарш с мелко нарезанными луком и морковью.
  4. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите слоями: сначала картофельное пюре, затем обжаренное мясо и снова пюре.
  5. Посыпьте запеканку тёртым сыром и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.
  6. Запеканка готова, когда её поверхность приобретёт золотистый оттенок.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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