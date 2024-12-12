Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельная запеканка с мясом — это традиционное блюдо, которое радует своим вкусом и ароматом уже многие поколения. Это идеальное сочетание нежного картофеля, ароматного мяса и золотистой корочки сыра.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофельная запеканка с сыром

Вам потребуются следующие ингредиенты:

картофель — 500 г;

мясной фарш — 300 г;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

твёрдый сыр — 100 г;

молоко — 200 мл;

куриные яйца — 2 шт.;

пшеничная мука — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Пошаговый процесс приготовления:

Очищенный картофель отварите до готовности. Превратите сваренный картофель в пюре, добавив в него молоко и яйца. Обжарьте на сковороде на растительном масле фарш с мелко нарезанными луком и морковью. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите слоями: сначала картофельное пюре, затем обжаренное мясо и снова пюре. Посыпьте запеканку тёртым сыром и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Запеканка готова, когда её поверхность приобретёт золотистый оттенок.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

