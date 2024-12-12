Ароматная запечённая курица с чесноком и пряными травами — идеальное блюдо для семейного ужина

Если вы хотите приготовить что-то вкусное, но не хотите тратить на это много времени и усилий, то этот рецепт запечённой курицы — то, что вам нужно. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола. Курица получается нежной, сочной и очень ароматной благодаря специям и травам. Следуя нашему пошаговому рецепту, вы без труда приготовите это замечательное блюдо.
Для приготовления ароматной запечённой курицы вам понадобятся следующие ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
Выпека́ние (вы́печка) — прогревание тестовой заготовки в тепловой камере (пекарной печи или духовке) до превращения в готовое хлебобулочное или кондитерское изделие.
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