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Ароматная запечённая курица с чесноком и пряными травами — идеальное блюдо для семейного ужина

1:29
Еда

Если вы хотите приготовить что-то вкусное, но не хотите тратить на это много времени и усилий, то этот рецепт запечённой курицы — то, что вам нужно. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола. Курица получается нежной, сочной и очень ароматной благодаря специям и травам. Следуя нашему пошаговому рецепту, вы без труда приготовите это замечательное блюдо.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by Tom Ipri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённая курица

Для приготовления ароматной запечённой курицы вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 курица,
  • 6 зубчиков чеснока,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 2 веточки свежего розмарина,
  • 1 чайная ложка сушёного тимьяна,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 0,5 чайной ложки чёрного молотого перца.

Пошаговый рецепт:

  1. Промойте курицу и аккуратно вытрите её её при помощи бумажных полотенец.
  2. В отдельной посуде составляющие маринада: смешайте оливковое масло, измельчённый чеснок, розмарин, тимьян, соль и перец.
  3. Как следует натрите курицу этой смесью, не забудьте сделать это и внутри.
  4. Поставьте форму с курицей на 1 час в духовку, разогретую до 180 градусов духовку.
  5. Время от времени поливайте курицу соком, который выделяется при запекании.
  6. Курица готова к подаче, когда она покроется золотисто-коричневой корочкой.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Выпека́ние (вы́печка) — прогревание тестовой заготовки в тепловой камере (пекарной печи или духовке) до превращения в готовое хлебобулочное или кондитерское изделие.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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