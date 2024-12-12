Ароматная запечённая курица с чесноком и пряными травами — идеальное блюдо для семейного ужина

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите приготовить что-то вкусное, но не хотите тратить на это много времени и усилий, то этот рецепт запечённой курицы — то, что вам нужно. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола. Курица получается нежной, сочной и очень ароматной благодаря специям и травам. Следуя нашему пошаговому рецепту, вы без труда приготовите это замечательное блюдо.

Фото: flickr.com by Tom Ipri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённая курица

Для приготовления ароматной запечённой курицы вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 курица,

6 зубчиков чеснока,

2 столовые ложки оливкового масла,

2 веточки свежего розмарина,

1 чайная ложка сушёного тимьяна,

1 чайная ложка соли,

0,5 чайной ложки чёрного молотого перца.

Пошаговый рецепт:

Промойте курицу и аккуратно вытрите её её при помощи бумажных полотенец. В отдельной посуде составляющие маринада: смешайте оливковое масло, измельчённый чеснок, розмарин, тимьян, соль и перец. Как следует натрите курицу этой смесью, не забудьте сделать это и внутри. Поставьте форму с курицей на 1 час в духовку, разогретую до 180 градусов духовку. Время от времени поливайте курицу соком, который выделяется при запекании. Курица готова к подаче, когда она покроется золотисто-коричневой корочкой.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Выпека́ние (вы́печка) — прогревание тестовой заготовки в тепловой камере (пекарной печи или духовке) до превращения в готовое хлебобулочное или кондитерское изделие.

