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Необычный фарш для яиц к праздничному столу

1:13
Еда

Можно добавить оригинальности любому столу, используя фаршированные яйца. Выбор начинки для заранее варёных яиц зависит только от вашей фантазии. Одни предпочитают икру, другие выбирают крабовые палочки. Мы рады предложить вам интересный и неожиданный рецепт — яйца, нафаршированные сельдью с горчицей.

Яйца "мимоза"
Фото: commons.wikimedia.org by Jpbrigand2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яйца "мимоза"

Ингредиенты

  • 150 г филе соленой сельди
  • горчица по вкусу
  • 2 пера зелёного лука
  • 2 веточки свежего укропа
  • уксус яблочный
  • масло подсолнечное
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Отваренные яйца разрезаем пополам и вынимаем желтки. Перекладываем их в миску и тщательно размяты вилкой.
  2. Затем добавляем уксус, растительное масло и горчицу, все тщательно перемешиваем.
  3. После этого вводим нарезанную зелень и снова перемешиваем до однородной массы.
  4. Филе сельди необходимо мелко нарезать и добавить в яичную массу.
  5. Приправляем по вкусу солью и перцем. Полученную начинку аккуратно распределяем по белкам, рассказали на YouTube-канале "Аймкук". 

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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