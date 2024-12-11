Необычный фарш для яиц к праздничному столу

Можно добавить оригинальности любому столу, используя фаршированные яйца. Выбор начинки для заранее варёных яиц зависит только от вашей фантазии. Одни предпочитают икру, другие выбирают крабовые палочки. Мы рады предложить вам интересный и неожиданный рецепт — яйца, нафаршированные сельдью с горчицей.
Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
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Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?