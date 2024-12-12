Готовим цветную капусту быстро и вкусно — элементарный рецепт всего с тремя ингредиентами

Цветная капуста — вкусный и полезный овощ. Её можно приготовить разными способами, например, отварить, обжарить или запечь. Один из самых простых и быстрых способов — запекание в духовке с маслом и сыром.
Для приготовления вам понадобятся:
Все ингредиенты берутся в произвольном количестве, по вкусу, кому как нравится.
Чтобы приготовить цветную капусту в духовке, выполните следующие шаги:
Количество масла и сыра регулируйте по своему вкусу.
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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