Готовим цветную капусту быстро и вкусно — элементарный рецепт всего с тремя ингредиентами

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Цветная капуста — вкусный и полезный овощ. Её можно приготовить разными способами, например, отварить, обжарить или запечь. Один из самых простых и быстрых способов — запекание в духовке с маслом и сыром.

Фото: flickr.com by Andrea Goh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённая цветная капуста

Для приготовления вам понадобятся:

цветная капуста,

сливочное масло,

сыр.

Все ингредиенты берутся в произвольном количестве, по вкусу, кому как нравится.

Чтобы приготовить цветную капусту в духовке, выполните следующие шаги:

Разделите кочан на соцветия и отварите их в подсоленной воде. Смажьте форму для запекания растительным или сливочным маслом. Выложите отварные соцветия в форму. Сбрызните капусту маслом (растительным или сливочным) и посыпьте натёртым сыром. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте до расплавления сыра. Можно просто дождаться расплавления сыра, а можно подрумянить его подольше, тогда корочка будет более зажаристая.

Количество масла и сыра регулируйте по своему вкусу.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

