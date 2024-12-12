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Готовим цветную капусту быстро и вкусно — элементарный рецепт всего с тремя ингредиентами

1:06
Еда

Цветная капуста — вкусный и полезный овощ. Её можно приготовить разными способами, например, отварить, обжарить или запечь. Один из самых простых и быстрых способов — запекание в духовке с маслом и сыром.

Запечённая цветная капуста
Фото: flickr.com by Andrea Goh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая цветная капуста

Для приготовления вам понадобятся:

  • цветная капуста,
  • сливочное масло,
  • сыр.

Все ингредиенты берутся в произвольном количестве, по вкусу, кому как нравится.

Чтобы приготовить цветную капусту в духовке, выполните следующие шаги:

  1. Разделите кочан на соцветия и отварите их в подсоленной воде.
  2. Смажьте форму для запекания растительным или сливочным маслом.
  3. Выложите отварные соцветия в форму.
  4. Сбрызните капусту маслом (растительным или сливочным) и посыпьте натёртым сыром.
  5. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте до расплавления сыра. Можно просто дождаться расплавления сыра, а можно подрумянить его подольше, тогда корочка будет более зажаристая.

Количество масла и сыра регулируйте по своему вкусу.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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