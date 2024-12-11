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Какое мясо птицы полезнее: белое или тёмное?

1:42
Еда

Красное мясо рекомендуется употреблять реже, в то время как птицу, наоборот, советуют добавлять в рацион чаще. Однако у куриного и индюшачьего мяса есть различия: оно бывает "белым" и "тёмным" — какое из них приносит больше пользы организму?

мясо птицы
Фото: freepik
мясо птицы

Как курица, так и индейка являются источниками высококачественного белка с низким содержанием жира, что делает их отличным выбором для людей, следящих за своим весом, страдающих диабетом или стремящихся поддерживать общее здоровье. При приготовлении тушки целиком можно разделить ее на светлое и темное мясо.

В 100 граммах "белого" мяса содержится примерно 1,8 грамма жира и 125 килокалорий, тогда как в темном мясе эти значения составляют около 5,1 грамма жира и 147 килокалорий на ту же массу. Темное мясо обладает более высоким содержанием насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров. Тем не менее, оба вида мяса богаты витаминами группы В, железом, холином и белком.

Тёмное мясо обычно обладает большей сочностью по сравнению с белым — наглядно это можно увидеть, если сравнить куриную грудку с ножками. Если же ваша цель — минимизировать потребление калорий, стоит обратить внимание именно на белое мясо.

Важно отметить, что самой жирной частью курицы и индейки является кожа, как подчеркивает издание TODAY. Врачи рекомендуют всегда удалять ее, не только из-за повышенного содержания жира, но и по другим значимым причинам.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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