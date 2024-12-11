Вкуснейший шоколадный кекс

Кекс сочетает в себе невероятную мягкость, насыщенный шоколадный вкус и лёгкую текстуру.
Ингредиенты для бисквита: 2 яйца, щепотка соли, 200 г сахара, ванилин, 100 мл молока, 100 мл растительного масла, 200 г муки, 50 г какао, 1 ч. л. разрыхлителя.
Приготовление:
Ингредиенты для крема: 600 мл молока, 20 г муки, 30 г кукурузного крахмала, 60 г сахара.
Приготовление:
Приятного аппетита!
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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