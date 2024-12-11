Вкуснейший шоколадный кекс

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Кекс сочетает в себе невероятную мягкость, насыщенный шоколадный вкус и лёгкую текстуру.

Фото: commons.wikimedia.org by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шоколадный кекс

Ингредиенты для бисквита: 2 яйца, щепотка соли, 200 г сахара, ванилин, 100 мл молока, 100 мл растительного масла, 200 г муки, 50 г какао, 1 ч. л. разрыхлителя.

Приготовление:

Все ингредиенты тщательно перемешайте до однородного состояния. Выложите на противень, хорошо смазанный сливочным маслом. Поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Ингредиенты для крема: 600 мл молока, 20 г муки, 30 г кукурузного крахмала, 60 г сахара.

Приготовление:

Все ингредиенты смешайте в сотейнике с толстым дном и готовьте на среднем огне. Доведите до загустения и добавьте 150 г сливочного масла. Готовый бисквит проколите шпажкой в нескольких местах. Залейте сверху 300 мл холодного молока. Дайте остыть. Сверху выложите крем.



Приятного аппетита!

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

