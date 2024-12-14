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Мультиварка вне кухни: 4 нестандартных способа использования

1:28
Еда

Мультиварка — универсальный прибор, который можно использовать не только для приготовления еды. Многие недооценивают её возможности, и она простаивает без дела. Однако этот кухонный помощник способен выполнять функции, которые не связаны с готовкой.

мультиварка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
мультиварка

4 неожиданных функции мультиварки

Нагревание полотенец

Мультиварка идеально подходит для подготовки горячих компрессов или полотенец для массажа. Просто сверните полотенца, положите их в чашу, добавьте 2 стакана воды с эфирным маслом и включите на 1 час. Результат — горячие и ароматные полотенца.

Увлажнитель воздуха

Нет необходимости покупать отдельный прибор. Налейте воду в мультиварку, установите режим "Приготовление на пару" и откройте крышку. Как только вода закипит, пар начнёт повышать влажность в помещении.

Борьба с неприятными запахами

Чтобы убрать запах жареной рыбы или морепродуктов, наполните мультиварку водой, добавьте дольки цитрусовых (например, апельсина или лимона) и дождитесь закипания. Ароматный пар устранит неприятные запахи в доме.

Стерилизация банок

Мультиварка может помочь в подготовке банок для заготовок. Поставьте банки в чашу, налейте воды и включите прибор. Однако важно следить за уровнем воды и при необходимости подливать её, чтобы предотвратить пересыхание.

Уточнения

Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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