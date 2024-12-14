Турецкие и азербайджанские яйца: чего ожидать от нового продукта

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

В некоторых регионах России начали появляться импортные куриные яйца из Турции и Азербайджана. Доктор технических наук Александр Ишевский пояснил, чего ожидать от нового продукта, в том числе возможных отличий во вкусе, внешнем виде и качестве.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яйца в лотке

Качество и срок хранения

Импортные яйца, по словам профессора, безопасны и проходят проверку на всех этапах транспортировки. При соблюдении условий хранения они могут сохранять свежесть до четырех недель. Поставки из Турции и Азербайджана занимают максимум неделю, поэтому переживать о порче не стоит.

Вкус и цвет

Полезные свойства яиц остаются одинаковыми независимо от страны происхождения. Однако вкус и цвет желтка могут немного отличаться из-за рациона кур. Например:

Цвет желтка: может быть ярче или бледнее привычного, что связано с составом кормов.

Вкус: у яиц из Турции после термообработки иногда возникает рыбный привкус, если в рационе кур присутствовало рыбное вторсырье.

Размер и классификация

Импортные яйца могут отличаться размером. Как отметил Ишевский, в отличие от российских, они, вероятно, не будут разбиты по категориям.

Рекомендации

Профессор посоветовал не покупать большие партии импортных яиц сразу. Это позволит оценить их вкус и определить, подходят ли они для вашего рациона.

Уточнения

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



