Турецкие и азербайджанские яйца: чего ожидать от нового продукта

В некоторых регионах России начали появляться импортные куриные яйца из Турции и Азербайджана. Доктор технических наук Александр Ишевский пояснил, чего ожидать от нового продукта, в том числе возможных отличий во вкусе, внешнем виде и качестве.
Импортные яйца, по словам профессора, безопасны и проходят проверку на всех этапах транспортировки. При соблюдении условий хранения они могут сохранять свежесть до четырех недель. Поставки из Турции и Азербайджана занимают максимум неделю, поэтому переживать о порче не стоит.
Полезные свойства яиц остаются одинаковыми независимо от страны происхождения. Однако вкус и цвет желтка могут немного отличаться из-за рациона кур. Например:
Импортные яйца могут отличаться размером. Как отметил Ишевский, в отличие от российских, они, вероятно, не будут разбиты по категориям.
Профессор посоветовал не покупать большие партии импортных яиц сразу. Это позволит оценить их вкус и определить, подходят ли они для вашего рациона.
Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
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