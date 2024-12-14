Лучшие источники фосфора: на какие продукты стоит налегать

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Фосфор — один из ключевых микроэлементов, необходимых для здоровья организма, особенно для крепких костей и зубов, а также для нормального обмена веществ и работы мышц. Однако, как отмечают эксперты Роспотребнадзора, многие россияне не получают даже минимальной суточной нормы фосфора.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Копчёная скумбрия

Суточная норма фосфора и его значение

Суточная потребность: 550-1400 мг.

Роль в организме: участвует в образовании костной ткани, регулирует углеводный обмен, обеспечивает мышцы энергией.

Основные источники фосфора

Продукты животного происхождения

Мясо, птица, яйца, молочные продукты.

Зерновые продукты

Хлеб, каши, злаки.

Рыба и морепродукты

Лосось, карп, тунец, треска, сардины, скумбрия.

Креветки, мидии, устрицы, крабовое мясо.

Эти продукты обеспечивают организм необходимым количеством фосфора, помогая восполнить его дефицит и поддерживать здоровье.

Рекомендации

Включайте в рацион рыбу хотя бы 2-3 раза в неделю, отдавая предпочтение сортам, богатым фосфором. Морепродукты станут отличным дополнением для разнообразия рациона. Комбинируйте их с овощами и цельнозерновыми продуктами для сбалансированного питания.

Уточнения

Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих). В самом широком понимании включают также и пищевые продукты из пресноводных водоёмов.



