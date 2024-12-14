Лучшие источники фосфора: на какие продукты стоит налегать

Фосфор — один из ключевых микроэлементов, необходимых для здоровья организма, особенно для крепких костей и зубов, а также для нормального обмена веществ и работы мышц. Однако, как отмечают эксперты Роспотребнадзора, многие россияне не получают даже минимальной суточной нормы фосфора.
Суточная потребность: 550-1400 мг.
Роль в организме: участвует в образовании костной ткани, регулирует углеводный обмен, обеспечивает мышцы энергией.
Продукты животного происхождения
Мясо, птица, яйца, молочные продукты.
Зерновые продукты
Хлеб, каши, злаки.
Рыба и морепродукты
Эти продукты обеспечивают организм необходимым количеством фосфора, помогая восполнить его дефицит и поддерживать здоровье.
Включайте в рацион рыбу хотя бы 2-3 раза в неделю, отдавая предпочтение сортам, богатым фосфором. Морепродукты станут отличным дополнением для разнообразия рациона. Комбинируйте их с овощами и цельнозерновыми продуктами для сбалансированного питания.
Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих). В самом широком понимании включают также и пищевые продукты из пресноводных водоёмов.
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