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Творожная запеканка без лишних калорий: вкусно, просто, полезно

1:47
Еда

Диета — это не повод отказываться от любимых десертов. Диетолог Нина Самохина предложила рецепт низкокалорийной творожной запеканки, в которой всего около 100 ккал на порцию. Такой десерт легко впишется даже в строгий режим питания.

запеканка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
запеканка

Секреты низкокалорийной запеканки

  1. Выбор ингредиентов: Используйте обезжиренный творог для основы.
  2. Вместо яиц добавляйте только белки.
  3. Замените сахар на кокосовый или вовсе исключите его, добавив кусочки фруктов.
  4. Рисовая мука станет хорошей альтернативой пшеничной муке или манке.
  5. Нежирная сметана придаст запеканке мягкость без лишних калорий.

Рецепт творожной запеканки

Ингредиенты

  • 600 г обезжиренного творога
  • 2 ст. л. нежирной сметаны
  • 3 ст. л. кокосового сахара (или по вкусу)
  • 2 ст. л. рисовой муки
  • Белки яиц (взбиваются отдельно)
  • 150 г фруктов (свежих или консервированных)

Приготовление

  1. Смешайте творог, сметану, кокосовый сахар и рисовую муку.
  2. Отдельно взбейте белки в густую пену и добавьте их в творожную массу.
  3. Фрукты нарежьте мелкими кубиками и перемешайте с полученной смесью.
  4. Форму для выпекания застелите пергаментом и смажьте растительным маслом.
  5. Выложите массу в форму или небольшие формочки.
  6. Выпекайте при 180°C в течение 35-40 минут.

Результат

После выпекания запеканка немного опустится, что нормально. Готовый десерт получится легким, воздушным и нежным, напоминая текстуру суфле.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо). Запекают на противне в духовке или на сковороде. Перед запеканием блюдо смазывают сверху маслом и взбитым яйцом для поверхностной корочки.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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