Праздничный алкоголь: как избежать вреда для организма

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

В преддверии праздников важно не только выбрать меню, но и правильно подходить к употреблению алкоголя. Гастроэнтеролог Ольга Майорова рассказала, как избежать вреда для организма и с чем категорически нельзя сочетать спиртное.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алкоголь

Какие напитки не стоит смешивать с алкоголем

Газировка

Газированные напитки, включая те, что используются в коктейлях, усиливают всасывание алкоголя. Это приводит к быстрому опьянению, обезвоживанию и повышенной калорийности напитка.

Энергетики

Кофеин и сахар, содержащиеся в энергетических напитках, маскируют признаки опьянения. Это увеличивает риск алкогольного отравления и неконтролируемого потребления спиртного.

Разные виды алкоголя

Смешивание, например, пива с водкой, значительно нагружает организм и может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.

Рекомендации по употреблению алкоголя

Лёгкие напитки, такие как тихие и игристые вина, лучше пить без сопровождения. Крепкий алкоголь сочетайте с безалкогольными напитками (не газированными). Помните о мере и пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания.

Соблюдение этих простых правил поможет вам наслаждаться праздником, не причиняя вреда своему здоровью.

Уточнения

Энергетический напиток (разговорная форма «энергетик») — напиток, стимулирующий заряд бодрости и повышающий активность мозга. Большинство подобных напитков содержит кофеин.



