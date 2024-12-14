Праздничный алкоголь: как избежать вреда для организма

В преддверии праздников важно не только выбрать меню, но и правильно подходить к употреблению алкоголя. Гастроэнтеролог Ольга Майорова рассказала, как избежать вреда для организма и с чем категорически нельзя сочетать спиртное.
Газированные напитки, включая те, что используются в коктейлях, усиливают всасывание алкоголя. Это приводит к быстрому опьянению, обезвоживанию и повышенной калорийности напитка.
Кофеин и сахар, содержащиеся в энергетических напитках, маскируют признаки опьянения. Это увеличивает риск алкогольного отравления и неконтролируемого потребления спиртного.
Смешивание, например, пива с водкой, значительно нагружает организм и может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.
Соблюдение этих простых правил поможет вам наслаждаться праздником, не причиняя вреда своему здоровью.
Энергетический напиток (разговорная форма «энергетик») — напиток, стимулирующий заряд бодрости и повышающий активность мозга. Большинство подобных напитков содержит кофеин.
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