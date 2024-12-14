Заставьте микроволновку блестеть: три проверенных способа

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Регулярная чистка микроволновой печи не только улучшает её внешний вид, но и предотвращает накопление жира и грязи, которые могут влиять на качество пищи. Вот несколько доступных способов, которые помогут справиться даже с застарелыми пятнами.

Фото: Freepik by Designed by Freepik микроволновка

Три простых способа очистки микроволновки

Сода и вода

Смешайте 2 стакана воды и 3 чайные ложки соды.

Поместите раствор в микроволновку и включите её на 10 минут.

Оставьте дверцу закрытой ещё на 10 минут, чтобы пар размягчил загрязнения.

Протрите внутренние стенки губкой.

Лимон и вода

Смешайте в миске сок одного лимона и воду, добавьте остатки цитруса.

Поставьте смесь в микроволновку на 15 минут.

Не открывайте дверцу ещё 15 минут, чтобы пары действовали.

Протрите поверхности влажной губкой.

Перекись водорода и жидкое мыло

Смешайте 1 стакан тёплой воды, 1 столовую ложку перекиси водорода и немного жидкого мыла.

Нагрейте смесь в микроволновке, как в предыдущих способах.

Оставьте остыть, затем вымойте стенки губкой, смоченной в этом растворе, и вытрите насухо.

Совет

Мыть микроволновку следует минимум раз в месяц, чтобы избежать накопления жира и грязи. Это не только облегчает чистку, но и сохраняет её функциональность.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



