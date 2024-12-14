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Заставьте микроволновку блестеть: три проверенных способа

1:27
Еда

Регулярная чистка микроволновой печи не только улучшает её внешний вид, но и предотвращает накопление жира и грязи, которые могут влиять на качество пищи. Вот несколько доступных способов, которые помогут справиться даже с застарелыми пятнами.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
микроволновка

Три простых способа очистки микроволновки

Сода и вода

  • Смешайте 2 стакана воды и 3 чайные ложки соды.
  • Поместите раствор в микроволновку и включите её на 10 минут.
  • Оставьте дверцу закрытой ещё на 10 минут, чтобы пар размягчил загрязнения.
  • Протрите внутренние стенки губкой.

Лимон и вода

  • Смешайте в миске сок одного лимона и воду, добавьте остатки цитруса.
  • Поставьте смесь в микроволновку на 15 минут.
  • Не открывайте дверцу ещё 15 минут, чтобы пары действовали.
  • Протрите поверхности влажной губкой.

Перекись водорода и жидкое мыло

  • Смешайте 1 стакан тёплой воды, 1 столовую ложку перекиси водорода и немного жидкого мыла.
  • Нагрейте смесь в микроволновке, как в предыдущих способах.
  • Оставьте остыть, затем вымойте стенки губкой, смоченной в этом растворе, и вытрите насухо.

Совет

Мыть микроволновку следует минимум раз в месяц, чтобы избежать накопления жира и грязи. Это не только облегчает чистку, но и сохраняет её функциональность.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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