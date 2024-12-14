Заставьте микроволновку блестеть: три проверенных способа

Регулярная чистка микроволновой печи не только улучшает её внешний вид, но и предотвращает накопление жира и грязи, которые могут влиять на качество пищи. Вот несколько доступных способов, которые помогут справиться даже с застарелыми пятнами.
Мыть микроволновку следует минимум раз в месяц, чтобы избежать накопления жира и грязи. Это не только облегчает чистку, но и сохраняет её функциональность.
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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