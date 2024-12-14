Забудьте о подгоревшей еде: как готовить без подгоревших блюд

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже самые опытные кулинары сталкиваются с проблемой пригорания еды. Шеф-повар Игорь Шахов поделился простыми и эффективными правилами, которые помогут навсегда забыть о подгоревших блюдах.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky сковородка

Основные рекомендации

Следите за плитой. Бдительность во время приготовления — главное условие успеха. Регулярное внимание к блюду позволяет вовремя заметить возможные проблемы.

Разогревайте посуду. Перед добавлением продуктов кастрюлю или сковороду нужно обязательно разогреть. Это помогает равномерно распределить тепло и избежать прилипания пищи.

Помешивайте еду. Регулярное помешивание предотвращает пригорание и способствует равномерному приготовлению.

Готовьте на небольшом огне. Высокий огонь может быстро перегреть посуду и увеличить риск пригорания. Низкий или средний огонь обеспечит более стабильное и безопасное приготовление.

Используйте правильную посуду. Посуда с антипригарным покрытием значительно снижает вероятность пригорания. Она позволяет готовить без постоянного контроля, делая процесс более комфортным.

Уточнения

Антипригарное покрытие — покрытие, предназначенное уменьшить прилипание к защищаемой им поверхности. Антипригарное покрытие на посуде — основная ниша использования антипригарных покрытий, позволяет обжаривать продукты без какого-либо прилипания в процессе жарки.



