Забудьте о подгоревшей еде: как готовить без подгоревших блюд

Даже самые опытные кулинары сталкиваются с проблемой пригорания еды. Шеф-повар Игорь Шахов поделился простыми и эффективными правилами, которые помогут навсегда забыть о подгоревших блюдах.
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
сковородка
Основные рекомендации
Следите за плитой. Бдительность во время приготовления — главное условие успеха. Регулярное внимание к блюду позволяет вовремя заметить возможные проблемы.
Разогревайте посуду. Перед добавлением продуктов кастрюлю или сковороду нужно обязательно разогреть. Это помогает равномерно распределить тепло и избежать прилипания пищи.
Помешивайте еду. Регулярное помешивание предотвращает пригорание и способствует равномерному приготовлению.
Готовьте на небольшом огне. Высокий огонь может быстро перегреть посуду и увеличить риск пригорания. Низкий или средний огонь обеспечит более стабильное и безопасное приготовление.
Используйте правильную посуду. Посуда с антипригарным покрытием значительно снижает вероятность пригорания. Она позволяет готовить без постоянного контроля, делая процесс более комфортным.
Уточнения
Антипригарное покрытие — покрытие, предназначенное уменьшить прилипание к защищаемой им поверхности. Антипригарное покрытие на посуде — основная ниша использования антипригарных покрытий, позволяет обжаривать продукты без какого-либо прилипания в процессе жарки.