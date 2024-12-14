Лимоны без плесени: секреты правильного хранения

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Лимоны — популярный ингредиент, который нередко остается неиспользованным. Чтобы продлить срок их хранения и избежать порчи, достаточно следовать простым советам.

Фото: commons.wikimedia.org by Debra Roby, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лимонное дерево

Как сохранить лимоны свежими надолго

Для длительного хранения

Положите лимоны в контейнер с отверстиями или сетчатую сумку, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, и уберите их в холодильник. Важно следить, чтобы на полке не скапливалась влага, так как она способствует образованию плесени.

Для краткосрочного хранения

Если лимоны нужно сохранить на несколько дней, холодильник не потребуется. Лучше всего хранить их в темном месте, например, в шкафу, защищая от солнечных лучей.

Эти простые рекомендации помогут избежать лишних отходов и дольше наслаждаться свежестью цитрусовых.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье. Работа холодильника основана на использовании холодильной установки, переносящей тепло из рабочей камеры холодильника наружу, где оно рассеивается во внешнюю среду.

