Лимоны без плесени: секреты правильного хранения

Лимоны — популярный ингредиент, который нередко остается неиспользованным. Чтобы продлить срок их хранения и избежать порчи, достаточно следовать простым советам.
Положите лимоны в контейнер с отверстиями или сетчатую сумку, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, и уберите их в холодильник. Важно следить, чтобы на полке не скапливалась влага, так как она способствует образованию плесени.
Если лимоны нужно сохранить на несколько дней, холодильник не потребуется. Лучше всего хранить их в темном месте, например, в шкафу, защищая от солнечных лучей.
Эти простые рекомендации помогут избежать лишних отходов и дольше наслаждаться свежестью цитрусовых.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье. Работа холодильника основана на использовании холодильной установки, переносящей тепло из рабочей камеры холодильника наружу, где оно рассеивается во внешнюю среду.
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Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.