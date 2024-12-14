Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Используем чайную заварку и кофе как удобрение
Роза Сябитова пожалела Анастасию Ивлееву после второго замужества
Агония в Донбассе. Контратака ВСУ под Покровском провалилась
Откройте для себя лучшие упражнения для грудных мышц
Хот-дог отнимает 36 минут жизни! Какие ещё продукты нас убивают, выяснили учёные
Странные лайфхаки для водителей, которые не работают
Правила ухода за волосами после окрашивания
Как древние скрещивания повлияли на человеческую эволюцию
Заставьте микроволновку блестеть: три проверенных способа

Лимоны без плесени: секреты правильного хранения

0:51
Еда

Лимоны — популярный ингредиент, который нередко остается неиспользованным. Чтобы продлить срок их хранения и избежать порчи, достаточно следовать простым советам.

Лимонное дерево
Фото: commons.wikimedia.org by Debra Roby, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лимонное дерево

Как сохранить лимоны свежими надолго

Для длительного хранения

Положите лимоны в контейнер с отверстиями или сетчатую сумку, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, и уберите их в холодильник. Важно следить, чтобы на полке не скапливалась влага, так как она способствует образованию плесени.

Для краткосрочного хранения

Если лимоны нужно сохранить на несколько дней, холодильник не потребуется. Лучше всего хранить их в темном месте, например, в шкафу, защищая от солнечных лучей.

Эти простые рекомендации помогут избежать лишних отходов и дольше наслаждаться свежестью цитрусовых.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье. Работа холодильника основана на использовании холодильной установки, переносящей тепло из рабочей камеры холодильника наружу, где оно рассеивается во внешнюю среду.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Секрет долговечности свечей: что стоит знать автовладельцу
Авто
Секрет долговечности свечей: что стоит знать автовладельцу Аудио 
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Авто
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге Аудио 
Популярное
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни

Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.

Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Сводка с фронта: ВСУ из Курахово бегут, обгоняя друга друга, Зеленский не отказался от идеи наступления Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Последние материалы
Роза Сябитова пожалела Анастасию Ивлееву после второго замужества
Агония в Донбассе. Контратака ВСУ под Покровском провалилась
Откройте для себя лучшие упражнения для грудных мышц
Хот-дог отнимает 36 минут жизни! Какие ещё продукты нас убивают, выяснили учёные
Странные лайфхаки для водителей, которые не работают
Правила ухода за волосами после окрашивания
Как древние скрещивания повлияли на человеческую эволюцию
Заставьте микроволновку блестеть: три проверенных способа
Три супа, которые могут навредить вашему здоровью
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.