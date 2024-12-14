Сало вместо масла: как это влияет на холестерин и работу сосудов

Жарка на сале — не только вкусный способ приготовления, но и полезный для здоровья, утверждает гастроэнтеролог Ксения Бастракова. Этот продукт содержит уникальный набор полезных веществ, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и укрепляют здоровье в целом.
Сало обладает высокой температурой плавления, что делает его безопасным для готовки. В отличие от растительных масел, при нагревании оно не выделяет канцерогенов, а значит, меньше вредит организму. Кроме того, сало насыщено полезными жирными кислотами, которые оказывают желчегонный эффект и способствуют синтезу "хорошего" холестерина. Это помогает снижать риск атеросклероза и поддерживать здоровье сосудов.
Бастракова уточнила, что копченое сало лучше избегать, так как в нем меньше пользы и больше вредных веществ.
Гастроэнтероло́гия — раздел медицины, изучающий желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, его строение и функционирование, его заболевания и методы их лечения.
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