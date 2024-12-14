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Сало вместо масла: как это влияет на холестерин и работу сосудов

1:37
Еда

Жарка на сале — не только вкусный способ приготовления, но и полезный для здоровья, утверждает гастроэнтеролог Ксения Бастракова. Этот продукт содержит уникальный набор полезных веществ, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и укрепляют здоровье в целом.

Сало
Фото: commons.wikimedia.org by Roland Geider (Ogre), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сало

Почему сало лучше масла для жарки

Сало обладает высокой температурой плавления, что делает его безопасным для готовки. В отличие от растительных масел, при нагревании оно не выделяет канцерогенов, а значит, меньше вредит организму. Кроме того, сало насыщено полезными жирными кислотами, которые оказывают желчегонный эффект и способствуют синтезу "хорошего" холестерина. Это помогает снижать риск атеросклероза и поддерживать здоровье сосудов.

Полезные свойства сала

  1. Источник витаминов и микроэлементов. Сало богато витаминами А и D, а также важными микроэлементами, которые поддерживают эндокринную, иммунную и сердечно-сосудистую системы.
  2. Стимулирует гормональный синтез. Жирные кислоты в сале помогают организму вырабатывать половые гормоны и усваивать жирорастворимые вещества.
  3. Рекомендуется для регулярного употребления. В чистом виде наиболее полезно соленое сало. Рекомендуемая порция — 30-40 г 2-3 раза в неделю.

Бастракова уточнила, что копченое сало лучше избегать, так как в нем меньше пользы и больше вредных веществ.

Уточнения

Гастроэнтероло́гия — раздел медицины, изучающий желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, его строение и функционирование, его заболевания и методы их лечения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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