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Повторное заваривание чая: что важно знать о пакетиках

1:28
Еда

Повторное заваривание чая — распространенная практика, которую часто используют для экономии. Однако, чтобы напиток остался безопасным и вкусным, нужно соблюдать определенные правила.

Чай в пакетика-пирамидках
Фото: flickr.com by Pasi Mammela, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чай в пакетика-пирамидках

Можно ли заваривать чай дважды

Да, повторное заваривание не несет особых рисков, но важно правильно обращаться с чаем. Например, чайные пакетики лучше не оставлять в кружке. Исследования показали, что они могут выделять микрочастицы пластика, особенно при воздействии горячей воды. Листовой чай для повторного заваривания подходит больше, так как его компоненты постепенно растворяются в воде, раскрывая вкус и полезные вещества.

Правила заваривания чая

  1. Не используйте кипяток. Слишком горячая вода разрушает полезные вещества в чайных листьях и ухудшает вкус.
  2. Оптимальная температура зависит от сорта чая: для зеленого — 60-80°C, для черного — около 90°C.
  3. Избегайте слишком крепкого чая. Перезаваривание до насыщенного вкуса может вызывать головную боль, бессонницу и нарушать усвоение железа.
  4. Выбирайте качественный листовой чай. Он безопаснее и лучше раскрывается при повторных завариваниях, чем пакетированный.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете наслаждаться чаем, не теряя его вкуса и пользы.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Чай в широком смысле — любой напиток, приготовленный путём заваривания предварительно подготовленного растительного материала. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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