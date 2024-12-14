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Новый взгляд на фаршированные яйца: оригинальный вкус

1:22
Еда

Фаршированные яйца — универсальная закуска, которая прекрасно разнообразит любой стол. Помимо классических начинок из икры или крабовых палочек, стоит попробовать необычный вариант: яйца, фаршированные сельдью с горчицей. Этот пикантный рецепт сочетает насыщенные вкусы и простоту приготовления.

Яйца "мимоза"
Фото: commons.wikimedia.org by Jpbrigand2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яйца "мимоза"

Ингредиенты на 5 яиц

  • 150 г филе соленой сельди
  • Горчица (по вкусу)
  • 2 пера зеленого лука
  • 2 веточки свежего укропа
  • Яблочный уксус
  • Подсолнечное масло
  • Соль и перец (по вкусу)

Приготовление

  1. Сварите яйца вкрутую, разрежьте их пополам и аккуратно удалите желтки.
  2. Разомните желтки вилкой в миске, добавьте яблочный уксус, немного подсолнечного масла и горчицы. Перемешайте до однородности.
  3. Нарежьте зелень (укроп и зеленый лук) и добавьте в смесь. Перемешайте еще раз.
  4. Мелко нарежьте филе сельди, добавьте к полученной массе, при необходимости посолите и поперчите.
  5. Разложите начинку по половинкам белков. Закуска готова!

Этот рецепт предлагает гармоничное сочетание пикантной сельди, свежей зелени и легкой горчичной заправки. Подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного перекуса.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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