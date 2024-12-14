Новый взгляд на фаршированные яйца: оригинальный вкус

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Фаршированные яйца — универсальная закуска, которая прекрасно разнообразит любой стол. Помимо классических начинок из икры или крабовых палочек, стоит попробовать необычный вариант: яйца, фаршированные сельдью с горчицей. Этот пикантный рецепт сочетает насыщенные вкусы и простоту приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Jpbrigand2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яйца "мимоза"

Ингредиенты на 5 яиц

150 г филе соленой сельди

Горчица (по вкусу)

2 пера зеленого лука

2 веточки свежего укропа

Яблочный уксус

Подсолнечное масло

Соль и перец (по вкусу)

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, разрежьте их пополам и аккуратно удалите желтки. Разомните желтки вилкой в миске, добавьте яблочный уксус, немного подсолнечного масла и горчицы. Перемешайте до однородности. Нарежьте зелень (укроп и зеленый лук) и добавьте в смесь. Перемешайте еще раз. Мелко нарежьте филе сельди, добавьте к полученной массе, при необходимости посолите и поперчите. Разложите начинку по половинкам белков. Закуска готова!

Этот рецепт предлагает гармоничное сочетание пикантной сельди, свежей зелени и легкой горчичной заправки. Подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного перекуса.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.



