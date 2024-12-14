Чем заменить картофель и майонез в шубе: секреты здорового варианта салата

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Селедка под шубой — традиционный новогодний салат, который любят многие. Однако его состав вызывает вопросы у тех, кто заботится о здоровье. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие у этого блюда минусы и как их можно нивелировать.

Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Селёдка под шубой

Особенности состава и рекомендации

Селедка под шубой не представляет опасности для относительно здоровых людей. Однако людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами ЖКТ, диабетом или лишним весом стоит ограничить ее потребление. Главная причина — высокий уровень соли в селедке, который может повышать давление.

Решение: использовать малосольную рыбу или предварительно вымачивать селедку, чтобы уменьшить содержание соли.

Овощи, такие как морковь, свекла и картофель, полезны сами по себе, но их крахмалистость вызывает резкий рост уровня глюкозы в крови. Картофель можно заменить, например, кислым яблоком, чтобы снизить калорийность блюда.

Самый спорный компонент салата — майонез. Его можно заменить на домашний вариант или полностью исключить. Однако диетолог подчеркнула, что даже "хороший" майонез добавляет блюду лишние калории.

Альтернатива шубе: винегрет

Многие предпочитают заменять шубу винегретом, полагая, что он полезнее. Но, как отметила Соломатина, замена майонеза на растительное масло не снижает калорийность, поскольку масло — это "стопроцентный жир".

Таким образом, гликемический индекс и калорийность у винегрета и шубы примерно равны.

Уточнения

«Сельдь под шубой» — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР. Кулинарный артефакт советской кухни позднего периода получил распространение в 1970-х годах, став праздничным блюдом и атрибутом новогоднего стола наряду с салатом оливье.

