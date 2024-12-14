Чем заменить картофель и майонез в шубе: секреты здорового варианта салата

Селедка под шубой — традиционный новогодний салат, который любят многие. Однако его состав вызывает вопросы у тех, кто заботится о здоровье. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие у этого блюда минусы и как их можно нивелировать.
Селедка под шубой не представляет опасности для относительно здоровых людей. Однако людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами ЖКТ, диабетом или лишним весом стоит ограничить ее потребление. Главная причина — высокий уровень соли в селедке, который может повышать давление.
Решение: использовать малосольную рыбу или предварительно вымачивать селедку, чтобы уменьшить содержание соли.
Овощи, такие как морковь, свекла и картофель, полезны сами по себе, но их крахмалистость вызывает резкий рост уровня глюкозы в крови. Картофель можно заменить, например, кислым яблоком, чтобы снизить калорийность блюда.
Самый спорный компонент салата — майонез. Его можно заменить на домашний вариант или полностью исключить. Однако диетолог подчеркнула, что даже "хороший" майонез добавляет блюду лишние калории.
Многие предпочитают заменять шубу винегретом, полагая, что он полезнее. Но, как отметила Соломатина, замена майонеза на растительное масло не снижает калорийность, поскольку масло — это "стопроцентный жир".
Таким образом, гликемический индекс и калорийность у винегрета и шубы примерно равны.
«Сельдь под шубой» — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР. Кулинарный артефакт советской кухни позднего периода получил распространение в 1970-х годах, став праздничным блюдом и атрибутом новогоднего стола наряду с салатом оливье.
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