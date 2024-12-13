Вареная колбаса под угрозой: почему её нельзя считать безопасной

Колбаса — популярный продукт, который можно найти в холодильнике почти каждой семьи. Производители предлагают широкий выбор: от полукопченых с сыром и оливками до диетических вариантов. Однако среди них есть та, которую стоит обходить стороной.
Телевизионный доктор Александр Мясников настоятельно не рекомендует употреблять никакие виды колбас. Он даже предложил размещать предупреждающие таблички о вреде этого продукта в супермаркетах. Особое внимание врач обратил на вареную колбасу - самую опасную из всех. По его словам, розовый батон варенки содержит не менее 25% жира, трансжиры, насыщенные жирные кислоты и нитрит натрия — канцероген, ответственный за ее привлекательный цвет.
Мясников подчеркнул, что такие продукты не только не несут пользы, но и могут представлять серьезную угрозу для здоровья из-за содержания вредных веществ.
Канцероге́н — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.
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Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.