Вареная колбаса под угрозой: почему её нельзя считать безопасной

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Колбаса — популярный продукт, который можно найти в холодильнике почти каждой семьи. Производители предлагают широкий выбор: от полукопченых с сыром и оливками до диетических вариантов. Однако среди них есть та, которую стоит обходить стороной.

Фото: freepik.com колбаса

Телевизионный доктор Александр Мясников настоятельно не рекомендует употреблять никакие виды колбас. Он даже предложил размещать предупреждающие таблички о вреде этого продукта в супермаркетах. Особое внимание врач обратил на вареную колбасу - самую опасную из всех. По его словам, розовый батон варенки содержит не менее 25% жира, трансжиры, насыщенные жирные кислоты и нитрит натрия — канцероген, ответственный за ее привлекательный цвет.

Мясников подчеркнул, что такие продукты не только не несут пользы, но и могут представлять серьезную угрозу для здоровья из-за содержания вредных веществ.

Уточнения

Канцероге́н — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.



