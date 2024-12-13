Стекло или металл: что важно знать при выборе шпрот

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Шпроты — популярный продукт для праздничного стола, особенно для приготовления закусок. Однако выбор качественных консервов требует внимания к деталям. Благодаря этим рекомендациям вы сможете найти идеальный вариант.

Фото: Pixabay is licensed under public domain Шпроты

Лучше всего покупать шпроты в стеклянной таре. В ней проще рассмотреть продукт и сохранить его свежесть. В металлических банках качество шпрот остается загадкой до вскрытия, а затем рыбу часто приходится перекладывать в другую посуду.

Изучение информации на упаковке — ключевой шаг. Маркировка должна содержать знак рыбного производства ("Р") и указание вида рыбы. Эксперты советуют отдавать предпочтение шпротам из балтийской кильки с кодом "137". Допустимы также салака (код "379"), черноморская килька (К21) или североморская килька (52А).

Идеальный состав — это только рыба, растительное масло и соль (не более 2,2%). Если указаны ароматизаторы или усилители вкуса, велика вероятность использования низкокачественного сырья.

Цена также играет роль. Дешевые шпроты редко бывают качественными, но и высокая стоимость не всегда гарантирует лучшее. Оптимальный выбор — продукт со сбалансированным составом и ценой в среднем сегменте.

Уточнения

Шпро́ты в масле — консервы из копчёной рыбы. Приготавливаются из свежей или мороженой рыбы разных видов длиной 7—12 см.



