Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эмбарго 2.0: Украина продлила запрет на российские товары
В Китае нашли способ ускорить производство стали в 3600 раз
Стилист Александр Рогов рассказал, с чем носить самый трендовый оттенок 2025 года
Лучшие способы ухода за кожей зимой для предотвращения акне
Как Клеведон вернул туристов
Расслабляет круче, чем массаж: чесатели спины за час зарабатывают 100 долларов
Как яичная скорлупа помогает растениям: короткий список для дачников
Гений в свои 18 лет: объявлен самый молодой чемпион мира по шахматам
Маршрутка снесла корму яхты стоимостью десятки миллионов

Стекло или металл: что важно знать при выборе шпрот

1:27
Еда

Шпроты — популярный продукт для праздничного стола, особенно для приготовления закусок. Однако выбор качественных консервов требует внимания к деталям. Благодаря этим рекомендациям вы сможете найти идеальный вариант.

Шпроты
Фото: Pixabay is licensed under public domain
Шпроты

Лучше всего покупать шпроты в стеклянной таре. В ней проще рассмотреть продукт и сохранить его свежесть. В металлических банках качество шпрот остается загадкой до вскрытия, а затем рыбу часто приходится перекладывать в другую посуду.

Изучение информации на упаковке — ключевой шаг. Маркировка должна содержать знак рыбного производства ("Р") и указание вида рыбы. Эксперты советуют отдавать предпочтение шпротам из балтийской кильки с кодом "137". Допустимы также салака (код "379"), черноморская килька (К21) или североморская килька (52А).

Идеальный состав — это только рыба, растительное масло и соль (не более 2,2%). Если указаны ароматизаторы или усилители вкуса, велика вероятность использования низкокачественного сырья.

Цена также играет роль. Дешевые шпроты редко бывают качественными, но и высокая стоимость не всегда гарантирует лучшее. Оптимальный выбор — продукт со сбалансированным составом и ценой в среднем сегменте.

Уточнения

Шпро́ты в масле — консервы из копчёной рыбы. Приготавливаются из свежей или мороженой рыбы разных видов длиной 7—12 см.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Экономика и бизнес
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году Аудио 
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область
Военные новости
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Аудио 
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Популярное
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни

Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.

Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников
Почему увеличивается расход масла в двигателе
В США оценили разработанный в РФ двигатель для истребителя Су-57М
В Израиле массово отменяют выступления российских артистов
В Израиле массово отменяют выступления российских артистов
Последние материалы
Расслабляет круче, чем массаж: чесатели спины за час зарабатывают 100 долларов
Как яичная скорлупа помогает растениям: короткий список для дачников
Гений в свои 18 лет: объявлен самый молодой чемпион мира по шахматам
Маршрутка снесла корму яхты стоимостью десятки миллионов
Мошенники начали предлагать работу с лайками через Telegram
Цены кусаются! Во сколько россиянам обойдётся украшение ёлки в этом году?
Бойцы СВО с чистого листа начнут свои кредитные истории
Впервые в мире врачи успешно пересадили бьющееся сердце
Почему россияне продолжают пить даже после праздников
Почему собаки и кошки охотятся на свой хвост
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.