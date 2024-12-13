Чем заменить белый сахар, чтобы сохранить здоровье

Врачи сходятся во мнении, что употребление белого сахара необходимо ограничивать. Его избыток в рационе увеличивает риск ожирения и развития сахарного диабета второго типа. Как подчеркнула врач Татьяна Шаповаленко в программе "О самом главном", добавленный сахар представляет собой "простые" углеводы, которые негативно влияют на здоровье.

Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стевия

Чтобы справиться с тягой к сладкому, специалист предложила использовать натуральные альтернативы. В их число вошли кленовый сироп, сироп топинамбура, сироп агавы, сухофрукты и урбеч — паста из семян и орехов. Однако несмотря на их полезность, злоупотреблять ими также не стоит.

Особое внимание Шаповаленко уделила урбечу. По её словам, этот продукт содержит полиненасыщенные жирные кислоты, практически не содержит сахара, но при этом обладает приятным сладким вкусом, что делает его идеальной заменой сахару.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

