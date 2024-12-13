Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Китае нашли способ ускорить производство стали в 3600 раз
Стилист Александр Рогов рассказал, с чем носить самый трендовый оттенок 2025 года
Лучшие способы ухода за кожей зимой для предотвращения акне
Как Клеведон вернул туристов
Расслабляет круче, чем массаж: чесатели спины за час зарабатывают 100 долларов
Как яичная скорлупа помогает растениям: короткий список для дачников
Гений в свои 18 лет: объявлен самый молодой чемпион мира по шахматам
Маршрутка снесла корму яхты стоимостью десятки миллионов
Мошенники начали предлагать работу с лайками через Telegram

Чем заменить белый сахар, чтобы сохранить здоровье

Еда

Врачи сходятся во мнении, что употребление белого сахара необходимо ограничивать. Его избыток в рационе увеличивает риск ожирения и развития сахарного диабета второго типа. Как подчеркнула врач Татьяна Шаповаленко в программе "О самом главном", добавленный сахар представляет собой "простые" углеводы, которые негативно влияют на здоровье.

Стевия
Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стевия

Чтобы справиться с тягой к сладкому, специалист предложила использовать натуральные альтернативы. В их число вошли кленовый сироп, сироп топинамбура, сироп агавы, сухофрукты и урбеч — паста из семян и орехов. Однако несмотря на их полезность, злоупотреблять ими также не стоит.

Особое внимание Шаповаленко уделила урбечу. По её словам, этот продукт содержит полиненасыщенные жирные кислоты, практически не содержит сахара, но при этом обладает приятным сладким вкусом, что делает его идеальной заменой сахару.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область
Военные новости
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Аудио 
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Шоу-бизнес
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома Аудио 
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Авто
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге Аудио 
Популярное
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни

Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.

Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников
Почему увеличивается расход масла в двигателе
В США оценили разработанный в РФ двигатель для истребителя Су-57М
В Израиле массово отменяют выступления российских артистов
В Израиле массово отменяют выступления российских артистов
Последние материалы
Расслабляет круче, чем массаж: чесатели спины за час зарабатывают 100 долларов
Как яичная скорлупа помогает растениям: короткий список для дачников
Гений в свои 18 лет: объявлен самый молодой чемпион мира по шахматам
Маршрутка снесла корму яхты стоимостью десятки миллионов
Мошенники начали предлагать работу с лайками через Telegram
Цены кусаются! Во сколько россиянам обойдётся украшение ёлки в этом году?
Бойцы СВО с чистого листа начнут свои кредитные истории
Впервые в мире врачи успешно пересадили бьющееся сердце
Почему россияне продолжают пить даже после праздников
Почему собаки и кошки охотятся на свой хвост
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.