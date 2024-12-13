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Курятина и индейка: в чем разница между белым и тёмным мясом

1:16
Еда

И курица, и индейка — это продукты с высоким содержанием белка и низким уровнем жира, которые идеально подходят для поддержания здоровья, похудения и питания при диабете. Однако, выбирая между белым и темным мясом, стоит учитывать не только их калорийность, но и структуру жиров и содержание витаминов.

Запечённое мясо
Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённое мясо

Если готовить птицу целиком, её мясо можно условно разделить на "белое" (грудка) и "тёмное" (ножки и бедра). Белое мясо содержит около 1,8 г жира и 125 ккал на 100 граммов, тогда как в темном мясе больше жира — 5,1 г и 147 ккал на тот же вес. Оно также богато насыщенными и ненасыщенными жирами. Оба вида содержат витамины группы В, железо, холин и белок.

Темное мясо обычно сочнее, что делает его предпочтительным для тех, кто ценит насыщенный вкус. Однако, если вы стремитесь снизить калорийность рациона, стоит отдавать предпочтение белому мясу. Врачи предупреждают, что самой жирной частью птицы является кожа — её рекомендуется удалять перед употреблением.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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