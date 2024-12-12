Рваная свинина по-домашнему: сначала обжариваем её на сковороде, а затем запекаем с пивом в духовке

Рваная свинина, приготовленная в домашних условиях, не уступает по вкусу традиционному американскому варианту на костре. Это блюдо запекается в духовке с использованием пива, что придаёт ему неповторимый солодовый аромат с лёгкой ноткой хмеля.
Фото: commons.wikimedia.org by w:en:User:Ehedaya, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рваная свинина
Ингредиенты:
Свиная вырезка — 1,8 кг
Светлое пиво — 350 мл
Тростниковый сахар — 3 столовые ложки
Растительное масло — 2 столовые ложки
Соль — 1 столовая ложка
Копчёная паприка — 1 столовая ложка
Сушёный чеснок — 1 чайная ложка
Сушёный лук — 1 чайная ложка
Для соуса:
Томатная паста — 350 г
Горчица — 125 г
Тростниковый сахар — 50 г
Яблочный уксус — 50 мл
Приготовление:
Нарежьте свинину на 3-4 крупных куска, удалите плёнки и лишний жир.
В миске смешайте сахар, соль, чеснок, паприку, перец и лук.
Натрите свинину полученной смесью и оставьте в холодильнике на 3 часа.
Нагрейте духовку до 150°C.
На сильном огне разогрейте сковороду, добавьте растительное масло.
Обжарьте свинину до золотистой корочки, затем влейте пиво и накройте фольгой.
Поставьте сковороду в духовку на 3 часа. Готовность проверьте, проколов мясо ножом: если нож легко входит, значит, свинина готова.
Снимите фольгу и запекайте ещё 1-2 часа.
Достаньте свинину из духовки, переложите на тарелку и дайте остыть.
Верните сковороду на сильный огонь. Для соуса смешайте томатную пасту, уксус, горчицу и сахар. Доведите до кипения, затем томите на среднем огне ещё 5 минут.
Разберите свинину на волокна и подавайте с готовым соусом.
Уточнения
Рваная свинина (англ. Pulled pork) — американское блюдо барбекю или гриль, особенно характерное для юга США.