Рваная свинина по-домашнему: сначала обжариваем её на сковороде, а затем запекаем с пивом в духовке

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Рваная свинина, приготовленная в домашних условиях, не уступает по вкусу традиционному американскому варианту на костре. Это блюдо запекается в духовке с использованием пива, что придаёт ему неповторимый солодовый аромат с лёгкой ноткой хмеля.

Фото: commons.wikimedia.org by w:en:User:Ehedaya, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Рваная свинина

Ингредиенты:

Свиная вырезка — 1,8 кг

Светлое пиво — 350 мл

Тростниковый сахар — 3 столовые ложки

Растительное масло — 2 столовые ложки

Соль — 1 столовая ложка

Копчёная паприка — 1 столовая ложка

Сушёный чеснок — 1 чайная ложка

Сушёный лук — 1 чайная ложка

Для соуса:

Томатная паста — 350 г

Горчица — 125 г

Тростниковый сахар — 50 г

Яблочный уксус — 50 мл

Приготовление:

Нарежьте свинину на 3-4 крупных куска, удалите плёнки и лишний жир. В миске смешайте сахар, соль, чеснок, паприку, перец и лук. Натрите свинину полученной смесью и оставьте в холодильнике на 3 часа. Нагрейте духовку до 150°C. На сильном огне разогрейте сковороду, добавьте растительное масло. Обжарьте свинину до золотистой корочки, затем влейте пиво и накройте фольгой. Поставьте сковороду в духовку на 3 часа. Готовность проверьте, проколов мясо ножом: если нож легко входит, значит, свинина готова. Снимите фольгу и запекайте ещё 1-2 часа. Достаньте свинину из духовки, переложите на тарелку и дайте остыть. Верните сковороду на сильный огонь. Для соуса смешайте томатную пасту, уксус, горчицу и сахар. Доведите до кипения, затем томите на среднем огне ещё 5 минут. Разберите свинину на волокна и подавайте с готовым соусом.

Уточнения

Рваная свинина (англ. Pulled pork) — американское блюдо барбекю или гриль, особенно характерное для юга США.

