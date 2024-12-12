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Рваная свинина по-домашнему: сначала обжариваем её на сковороде, а затем запекаем с пивом в духовке

2:02
Еда

Рваная свинина, приготовленная в домашних условиях, не уступает по вкусу традиционному американскому варианту на костре. Это блюдо запекается в духовке с использованием пива, что придаёт ему неповторимый солодовый аромат с лёгкой ноткой хмеля.

Рваная свинина
Фото: commons.wikimedia.org by w:en:User:Ehedaya, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рваная свинина

Ингредиенты:

  • Свиная вырезка — 1,8 кг
  • Светлое пиво — 350 мл
  • Тростниковый сахар — 3 столовые ложки
  • Растительное масло — 2 столовые ложки
  • Соль — 1 столовая ложка
  • Копчёная паприка — 1 столовая ложка
  • Сушёный чеснок — 1 чайная ложка
  • Сушёный лук — 1 чайная ложка

Для соуса:

  • Томатная паста — 350 г
  • Горчица — 125 г
  • Тростниковый сахар — 50 г
  • Яблочный уксус — 50 мл

Приготовление:

  1. Нарежьте свинину на 3-4 крупных куска, удалите плёнки и лишний жир.
  2. В миске смешайте сахар, соль, чеснок, паприку, перец и лук.
  3. Натрите свинину полученной смесью и оставьте в холодильнике на 3 часа.
  4. Нагрейте духовку до 150°C.
  5. На сильном огне разогрейте сковороду, добавьте растительное масло.
  6. Обжарьте свинину до золотистой корочки, затем влейте пиво и накройте фольгой.
  7. Поставьте сковороду в духовку на 3 часа. Готовность проверьте, проколов мясо ножом: если нож легко входит, значит, свинина готова.
  8. Снимите фольгу и запекайте ещё 1-2 часа.
  9. Достаньте свинину из духовки, переложите на тарелку и дайте остыть.
  10. Верните сковороду на сильный огонь. Для соуса смешайте томатную пасту, уксус, горчицу и сахар. Доведите до кипения, затем томите на среднем огне ещё 5 минут.
  11. Разберите свинину на волокна и подавайте с готовым соусом.

Уточнения

Рваная свинина (англ. Pulled pork) — американское блюдо барбекю или гриль, особенно характерное для юга США.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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