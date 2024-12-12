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Какой винегрет можно тем, кто сидит на диете? Предлагаем малокалорийный вариант

1:50
Еда

Винегрет — популярное и доступное блюдо, которое часто встречается на столах россиян. Этот салат состоит из отварных овощей, таких как свёкла, морковь, картофель, а также солёных огурцов, зелёного горошка и других ингредиентов.

Винегрет
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Винегрет

Для приготовления диетического винегрета рекомендуется запекать свёклу и морковь вместо варки, чтобы сохранить больше витаминов и микроэлементов. Также стоит использовать минимальное количество подсолнечного масла для заправки салата.

Ингредиенты для диетического винегрета:

  • свёкла — 400 г;
  • морковь — 300 г;
  • репчатый лук — 90 г;
  • яблочный уксус — 1 ст. л.;
  • солёные огурцы — 300 г;
  • петрушка и укроп — по 1 веточке;
  • консервированный зелёный горошек — 90 г;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Запеките свёклу и морковь при температуре 200 °C: свёклу — 1 час, морковь — 30 минут. Дайте им остыть при комнатной температуре.
  2. Очистите лук и мелко нарежьте. Залейте его яблочным уксусом и перемешайте. Оставьте до использования.
  3. Нарежьте огурцы маленькими кубиками.
  4. Очистите свёклу и морковь, нарежьте их кубиками и разложите по двум небольшим мискам. Добавьте по 1 ст. л. подсолнечного масла в каждую миску и перемешайте.
  5. Мелко нарежьте петрушку и укроп, соедините все ингредиенты в одной миске: свёклу, морковь в масле, лук в яблочном уксусе, зелень и консервированный горошек. Посолите и поперчите по вкусу.
  6. Подавайте готовый винегрет, украсив зеленью и ломтиками огурца.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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