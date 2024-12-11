Восхитительный яблочный десерт всего из двух ингредиентов, без масла, муки и сахара

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Любители Белевской пастилы и яблочных вкусняшек, обратите внимание на этот десерт! Он без сахара, муки и жиров, но вкусный и пористый. По вкусу напоминает знаменитую Белевскую пастилу, хотя готовится проще и из яблок с желатином. При желании можно добавить сахар или мед, но если яблоки сладкие, этого не требуется.

Фото: commons.wikimedia.org by Lenka Zimkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблочное пюре

Готовится "пастила" просто, но занимает время из-за охлаждения. Весь процесс без проблем, все идеально.

Нам потребуется:

400 г яблочного пюре

20 г желатина

Приготовление:

Приготовим яблочное пюре удобным способом. Можно очистить яблоки и запечь в духовке, можно воспользоваться микроволновкой или купить готовое пюре для детского питания. Увариваем яблоки до мягкости, пробиваем блендером и оставляем остывать до комнатной температуры. Желатин заливаем 50 мл воды, нагреваем до растворения на водяной бане или в СВЧ, не кипятим. Вливаем желатин в пюре, взбиваем миксером до пышности и белого цвета. Взбивать нужно долго, не менее 10 минут, пока масса не побелеет и нес станет плотнее. Выстилаем форму пленкой, выкладываем смесь, накрываем пленкой и убираем в холодильник минимум на 2 часа. Переворачиваем застывшую "пастилу", убираем пленку и нарезаем. Нарезается "пастила" прекрасно.

Этот десерт безумно вкусен со сладким чаем или кофе, попробуйте!

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.



Пастила́ — кондитерское изделие из подсушенного фруктово-ягодного пюре или сока.

