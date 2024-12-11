Восхитительный яблочный десерт всего из двух ингредиентов, без масла, муки и сахара

Любители Белевской пастилы и яблочных вкусняшек, обратите внимание на этот десерт! Он без сахара, муки и жиров, но вкусный и пористый. По вкусу напоминает знаменитую Белевскую пастилу, хотя готовится проще и из яблок с желатином. При желании можно добавить сахар или мед, но если яблоки сладкие, этого не требуется.
Готовится "пастила" просто, но занимает время из-за охлаждения. Весь процесс без проблем, все идеально.
Нам потребуется:
Приготовление:
Этот десерт безумно вкусен со сладким чаем или кофе, попробуйте!
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
Пастила́ — кондитерское изделие из подсушенного фруктово-ягодного пюре или сока.
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