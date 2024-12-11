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Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий

1:22
Еда

Лёгкий куриный пирог-запеканка — это быстрый и простой рецепт вкусного ужина. Благодаря простому составу и быстрому приготовлению, этот пирог станет отличным вариантом для тех, кто хочет насладиться вкусной и малокалорийной едой без лишних хлопот. В 100 г такого пирога всего 153,3 ккал!

Запеканка
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка

Ингредиенты на 3-4 порции:

  • 500 г куриного филе, индейки или телятины (или рыбы);
  • 2 яйца и 2 белка (70 мл);
  • 80 г лёгкого сыра (по желанию);
  • 50 г овсяных хлопьев (или другой муки);
  • 100 г грибов (шампиньонов);
  • 1 луковица;
  • 200 мл козьего, миндального или овсяного молока;
  • зелень (лук);
  • соль и специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварить и измельчить филе (если фарш, то использовать сырой).
  2. Грибы и лук потушить отдельно.
  3. Смешать молоко, муку и яйца до получения жидкого теста.
  4. Взбить белки.
  5. Натереть сыр.
  6. Мелко нарезать зелень.
  7. Смешать все ингредиенты вместе.
  8. Запекать в разогретой духовке при температуре 180-200 градусов в течение 40 минут (время зависит от плиты).

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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