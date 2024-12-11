Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкий куриный пирог-запеканка — это быстрый и простой рецепт вкусного ужина. Благодаря простому составу и быстрому приготовлению, этот пирог станет отличным вариантом для тех, кто хочет насладиться вкусной и малокалорийной едой без лишних хлопот. В 100 г такого пирога всего 153,3 ккал!

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка

Ингредиенты на 3-4 порции:

500 г куриного филе, индейки или телятины (или рыбы);

2 яйца и 2 белка (70 мл);

80 г лёгкого сыра (по желанию);

50 г овсяных хлопьев (или другой муки);

100 г грибов (шампиньонов);

1 луковица;

200 мл козьего, миндального или овсяного молока;

зелень (лук);

соль и специи по вкусу.

Приготовление:

Отварить и измельчить филе (если фарш, то использовать сырой). Грибы и лук потушить отдельно. Смешать молоко, муку и яйца до получения жидкого теста. Взбить белки. Натереть сыр. Мелко нарезать зелень. Смешать все ингредиенты вместе. Запекать в разогретой духовке при температуре 180-200 градусов в течение 40 минут (время зависит от плиты).

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

