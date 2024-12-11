Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий

Лёгкий куриный пирог-запеканка — это быстрый и простой рецепт вкусного ужина. Благодаря простому составу и быстрому приготовлению, этот пирог станет отличным вариантом для тех, кто хочет насладиться вкусной и малокалорийной едой без лишних хлопот. В 100 г такого пирога всего 153,3 ккал!
Ингредиенты на 3-4 порции:
Приготовление:
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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