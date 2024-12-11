Шарлотка-обманка становится очень вкусной, когда постоит и хорошенько пропитается яблочным соком
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Шарлотка-обманка — это простая и вкусная яблочная выпечка, которая напоминает торт благодаря сочным коржам и фруктовой прослойке.
Фото: flickr.com by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Яблочный пирог с крошкой
Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:
- яблоки — 1-1,2 кг;
- сухари молотые — 250 г (2 стакана);
- сахар — 200 г (100+100);
- масло сливочное — 120 г (или маргарин) 70 г + 100 г;
- лимон — 1 небольшой (сок + цедра);
- вода — 100 мл;
- корица или ванилин (по желанию);
- изюм или орехи (по желанию).
Процесс приготовления:
- Подготовьте яблоки, нарезав их небольшими кусочками.
- Если кожура жёсткая, очистите её.
- Сложите яблоки в кастрюлю, добавьте сахар, сок лимона и воду.
- Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите до мягкости яблок.
- Пока готовятся яблоки, займитесь тестом. В молотые сухари всыпьте сахар и цедру лимона.
- Перемешайте.
- Растопите масло и влейте его в сухари. Тщательно перемешайте.
- Размягчённые яблоки разомните толкушкой и добавьте корицу или ванилин по вкусу.
- Соберите шарлотку-обманку. На дно смазанной формы выложите треть сухарной крошки, затем половину яблочной массы, снова сухари и оставшиеся яблоки. Посыпьте сверху натёртым маслом.
- Выпекайте при температуре 200 °C около 15 минут. Перед нарезанием дайте как следует остыть.
Уточнения
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру