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Шарлотка-обманка становится очень вкусной, когда постоит и хорошенько пропитается яблочным соком

1:38
Еда

Шарлотка-обманка — это простая и вкусная яблочная выпечка, которая напоминает торт благодаря сочным коржам и фруктовой прослойке.

Яблочный пирог с крошкой
Фото: flickr.com by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Яблочный пирог с крошкой

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

  • яблоки — 1-1,2 кг;
  • сухари молотые — 250 г (2 стакана);
  • сахар — 200 г (100+100);
  • масло сливочное — 120 г (или маргарин) 70 г + 100 г;
  • лимон — 1 небольшой (сок + цедра);
  • вода — 100 мл;
  • корица или ванилин (по желанию);
  • изюм или орехи (по желанию).

Процесс приготовления:

  1. Подготовьте яблоки, нарезав их небольшими кусочками.
  2. Если кожура жёсткая, очистите её.
  3. Сложите яблоки в кастрюлю, добавьте сахар, сок лимона и воду.
  4. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите до мягкости яблок.
  5. Пока готовятся яблоки, займитесь тестом. В молотые сухари всыпьте сахар и цедру лимона.
  6. Перемешайте.
  7. Растопите масло и влейте его в сухари. Тщательно перемешайте.
  8. Размягчённые яблоки разомните толкушкой и добавьте корицу или ванилин по вкусу.
  9. Соберите шарлотку-обманку. На дно смазанной формы выложите треть сухарной крошки, затем половину яблочной массы, снова сухари и оставшиеся яблоки. Посыпьте сверху натёртым маслом.
  10. Выпекайте при температуре 200 °C около 15 минут. Перед нарезанием дайте как следует остыть.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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