Новый год россияне могут встретить без мандаринов

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

В преддверии Нового года в России может возникнуть дефицит мандаринов, как сообщает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета "Синергия" Маргарита Кобец.

По её словам, в 2024 году ожидается низкий урожай мандаринов, что повышает вероятность отсутствия этих фруктов на новогодних столах россиян. Это связано с несколькими причинами: плохим урожаем в Турции, из-за которого экспорт турецких мандаринов резко упал, и наводнением в Испании, затопившим большие площади цитрусовых плантаций и сократившим поставки мандаринов в другие страны, включая Россию, пишет Газета.Ru.

Кобец отмечает, что проблему с поставками мандаринов из Турции и Испании можно решить за счёт увеличения импорта из других стран. Например, Китай является одним из лидеров по производству мандаринов, и возможно перенаправить импортные потоки в Россию. Также существуют альтернативные поставщики, такие как Иран, Египет, Бразилия и Абхазия.

Экономист добавляет, что цены на цитрусовые будут зависеть от стоимости фрахта судов, курса рубля и политики розничных магазинов.

6 декабря власти Абхазии заявили, что Россия не пропустила через границу 9 тонн мандаринов.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

