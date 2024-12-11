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Новый год россияне могут встретить без мандаринов

1:28
Еда

В преддверии Нового года в России может возникнуть дефицит мандаринов, как сообщает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета "Синергия" Маргарита Кобец.

По её словам, в 2024 году ожидается низкий урожай мандаринов, что повышает вероятность отсутствия этих фруктов на новогодних столах россиян. Это связано с несколькими причинами: плохим урожаем в Турции, из-за которого экспорт турецких мандаринов резко упал, и наводнением в Испании, затопившим большие площади цитрусовых плантаций и сократившим поставки мандаринов в другие страны, включая Россию, пишет Газета.Ru.

Кобец отмечает, что проблему с поставками мандаринов из Турции и Испании можно решить за счёт увеличения импорта из других стран. Например, Китай является одним из лидеров по производству мандаринов, и возможно перенаправить импортные потоки в Россию. Также существуют альтернативные поставщики, такие как Иран, Египет, Бразилия и Абхазия.

Экономист добавляет, что цены на цитрусовые будут зависеть от стоимости фрахта судов, курса рубля и политики розничных магазинов.

6 декабря власти Абхазии заявили, что Россия не пропустила через границу 9 тонн мандаринов.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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