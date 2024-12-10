Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие начинают утро с чашки кофе — чёрного или с молоком, чтобы взбодриться и зарядиться энергией на весь день. Однако добавление в этот напиток определённой специи может не только улучшить его вкус, но и способствовать снижению веса.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky Кофе

Речь идёт о мускатном орехе, который обычно используется в супах, но его добавление в кофе открывает новые грани вкуса и приносит пользу для здоровья. Мускатный орех улучшает настроение, укрепляет иммунитет и помогает в борьбе с лишними килограммами.

Чтобы приготовить такой напиток, сварите свою любимую кофе и добавьте щепотку свеженатёртого мускатного ореха. Это придаст кофе пикантный оттенок и повысит его ценность. Однако важно не переусердствовать с количеством: чрезмерное употребление мускатного ореха может вызвать нежелательные эффекты, особенно у людей с эпилепсией, беременных и кормящих женщин.

Включение мускатного ореха в утренний кофе, наряду со сбалансированным питанием и регулярной физической активностью, может облегчить процесс похудения и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Мускатный орех (лат. Semen Myristicae, Nux Moschata) — пряность, плод растения мускатник душистый (Myristica fragrans); иногда к ним относят и плоды других растений рода Мускатник (Myristica).



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