Авокадо останется свежим в течение двух недель и не станет коричневым. Раскрыт лайфхак

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

В то время как погружение авокадо в воду стало модным советом для продления свежести, но было доказано, что этот метод не работает, поскольку вместо этого он способствует размножению опасных бактерий на фрукте. Итак, что эксперты советуют нам делать, чтобы авокадо дольше оставался свежим?

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

Самый лучший способ сохранить идеальное состояние авокадо — это добавление немного сока лайма, который защищает от роста бактерий и окисления.

Кислотность сока лайма помогает замедлить процессы окисления, сохраняя авокадо ярким, зеленым и свежим дольше. Это особенно полезно для тех, кто любит запасаться авокадо на неделю.

Как сохранить авокадо свежим с помощью сока лайма

Положите авокадо где-нибудь на кухне, но не ставьте его в холодильник, пока он полностью не созреет. Незрелый авокадо будет иметь ярко-зеленую кожуру, в то время как его спелый аналог будет более темно-зеленым.

Когда авокадо созреет, разрежьте его пополам и смажьте изнутри соком лайма, переложите в герметичный контейнер и уберите в холодильник. Это запечатает авокадо и замедлит выработку ферментов, из-за которых фрукты начинают коричневеть и разлагаться.

Хранение авокадо с соком лайма также может улучшить его вкус. Терпкость сока лайма создает восхитительный баланс вкусов. Наконец, сок лайма помогает сохранить пищевую ценность, такую как калий, фолиевая кислота и витамин С.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

