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Сделайте горячие бутерброды вкуснейшими, добавив эти ингредиенты

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Еда

Капрезе Панини

Выложите ломтики свежих помидоров, сыр моцарелла и листья базилика между ломтиками хлеба. Обжарьте на тосты на гриле.

Горячие бутерброды
Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячие бутерброды

Ветчина и ананас

Положите ломтики ветчины и кольца ананаса между ломтиками хлеба. Добавьте немного плавленого швейцарского сыра.

Яблоко и сыр бри

Тонко нарежьте яблоки и выложите их с сыром бри между ломтиками хлеба. Обжарьте на гриле.

C беконом, яйцом и авокадо

Приготовьте хрустящий бекон и добавьте его в бутерброд с жареным яйцом и ломтиками авокадо. Вы получите сытный и вкусный горячий бутерброд на завтрак.

Индейка с песто

Намажьте ломтики индейки соусом песто и выложите их с листьями салата и помидорами на тосты.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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