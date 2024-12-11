Сделайте горячие бутерброды вкуснейшими, добавив эти ингредиенты

Выложите ломтики свежих помидоров, сыр моцарелла и листья базилика между ломтиками хлеба. Обжарьте на тосты на гриле.
Положите ломтики ветчины и кольца ананаса между ломтиками хлеба. Добавьте немного плавленого швейцарского сыра.
Тонко нарежьте яблоки и выложите их с сыром бри между ломтиками хлеба. Обжарьте на гриле.
Приготовьте хрустящий бекон и добавьте его в бутерброд с жареным яйцом и ломтиками авокадо. Вы получите сытный и вкусный горячий бутерброд на завтрак.
Намажьте ломтики индейки соусом песто и выложите их с листьями салата и помидорами на тосты.
Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).
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