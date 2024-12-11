Сделайте горячие бутерброды вкуснейшими, добавив эти ингредиенты

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Капрезе Панини

Выложите ломтики свежих помидоров, сыр моцарелла и листья базилика между ломтиками хлеба. Обжарьте на тосты на гриле.

Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячие бутерброды

Ветчина и ананас

Положите ломтики ветчины и кольца ананаса между ломтиками хлеба. Добавьте немного плавленого швейцарского сыра.

Яблоко и сыр бри

Тонко нарежьте яблоки и выложите их с сыром бри между ломтиками хлеба. Обжарьте на гриле.

C беконом, яйцом и авокадо

Приготовьте хрустящий бекон и добавьте его в бутерброд с жареным яйцом и ломтиками авокадо. Вы получите сытный и вкусный горячий бутерброд на завтрак.

Индейка с песто

Намажьте ломтики индейки соусом песто и выложите их с листьями салата и помидорами на тосты.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

