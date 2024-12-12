Почему оливье теряет вкус: секрет идеального салата

Оливье – неизменный символ новогоднего стола, но иногда даже привычный салат разочаровывает своим вкусом. Фраза «В тот раз было вкуснее» звучит в каждой семье. В чём же причина? Ответ кроется в одной распространённой ошибке.
Многие хозяйки считают, что для оливье маринованные огурцы могут заменить солёные. Однако это заблуждение!
Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Новая теория бросает вызов привычной физике: как чёрные дыры сохраняют информацию? Учёные нашли способ расшифровать космические сигналы.