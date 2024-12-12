Рецепт идеальных драников: всего один неожиданный ингредиент

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают, что яйцо — обязательный ингредиент в драниках. Оно помогает "склеивать" тесто, но специалисты утверждают, что без него оладьи получаются мягче и воздушнее. Как добиться идеального результата? Раскрываем секреты.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи со сметаной

Подготовка ингредиентов

Для приготовления понадобятся:

10 сырых картофелин;

2 луковицы;

1 столовая ложка муки (или меньше);

1 столовая ложка сметаны.

Шаги приготовления

Натрите картофель и лук : излишек жидкости из картофельной массы нужно тщательно отжать.

: излишек жидкости из картофельной массы нужно тщательно отжать. Смешайте компоненты : соедините картофельную массу с луком, добавьте муку и сметану.

: соедините картофельную массу с луком, добавьте муку и сметану. Не добавляйте яйцо : это ключевой момент. Без яйца драники будут воздушнее и нежнее.

: это ключевой момент. Без яйца драники будут воздушнее и нежнее. Жарьте оладьи: разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте драники до золотистой корочки с обеих сторон.

Почему сметана и минимум муки

Сметана добавляет тесту нежность, а минимальное количество муки сохраняет структуру картофеля, делая блюдо легким и сочным.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

