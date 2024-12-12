Рецепт идеальных драников: всего один неожиданный ингредиент

Многие считают, что яйцо — обязательный ингредиент в драниках. Оно помогает "склеивать" тесто, но специалисты утверждают, что без него оладьи получаются мягче и воздушнее. Как добиться идеального результата? Раскрываем секреты.
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной
Подготовка ингредиентов
Для приготовления понадобятся:
10 сырых картофелин;
2 луковицы;
1 столовая ложка муки (или меньше);
1 столовая ложка сметаны.
Шаги приготовления
Натрите картофель и лук: излишек жидкости из картофельной массы нужно тщательно отжать.
Смешайте компоненты: соедините картофельную массу с луком, добавьте муку и сметану.
Не добавляйте яйцо: это ключевой момент. Без яйца драники будут воздушнее и нежнее.
Жарьте оладьи: разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте драники до золотистой корочки с обеих сторон.
Почему сметана и минимум муки
Сметана добавляет тесту нежность, а минимальное количество муки сохраняет структуру картофеля, делая блюдо легким и сочным.