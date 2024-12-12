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Рецепт идеальных драников: всего один неожиданный ингредиент

1:11
Еда

Многие считают, что яйцо — обязательный ингредиент в драниках. Оно помогает "склеивать" тесто, но специалисты утверждают, что без него оладьи получаются мягче и воздушнее. Как добиться идеального результата? Раскрываем секреты.

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

Подготовка ингредиентов

Для приготовления понадобятся:

  • 10 сырых картофелин;
  • 2 луковицы;
  • 1 столовая ложка муки (или меньше);
  • 1 столовая ложка сметаны.

Шаги приготовления

  • Натрите картофель и лук: излишек жидкости из картофельной массы нужно тщательно отжать.
  • Смешайте компоненты: соедините картофельную массу с луком, добавьте муку и сметану.
  • Не добавляйте яйцо: это ключевой момент. Без яйца драники будут воздушнее и нежнее.
  • Жарьте оладьи: разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте драники до золотистой корочки с обеих сторон.

Почему сметана и минимум муки

Сметана добавляет тесту нежность, а минимальное количество муки сохраняет структуру картофеля, делая блюдо легким и сочным.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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