Секрет сладких мандаринов: микроволновка в помощь

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Мандарины – символ зимних праздников, их аромат ассоциируется с Новым годом. Однако не всегда они радуют своим вкусом. Что делать, если попались кислые плоды? Есть простой способ исправить ситуацию за 30 секунд.

Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мандарины

В чем секрет

Сладость мандаринов зависит от химического состава их сока. Если фрукт кажется слишком кислым, это можно исправить с помощью микроволновки. Разогревание запускает химические реакции, которые уменьшают кислоту и усиливают сладость.

Как это сделать

Возьмите кислые мандарины и положите их в микроволновку. Разогрейте фрукты в течение 30 секунд. Дайте мандаринам немного остыть.

После этой процедуры цитрусовые станут заметно слаще и приятнее на вкус.

Важные правила

Съешьте мандарины сразу после остывания. Такие фрукты нельзя хранить: ни в холодильнике, ни на столе.

Этот метод подходит только для быстрой "трансформации" перед употреблением.

Почему это работает

При нагревании в соке мандарина происходят изменения в сахарной и кислотной структуре. Эти процессы значительно уменьшают кислинку и делают вкус более сбалансированным.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

