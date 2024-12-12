Секрет сладких мандаринов: микроволновка в помощь

Мандарины – символ зимних праздников, их аромат ассоциируется с Новым годом. Однако не всегда они радуют своим вкусом. Что делать, если попались кислые плоды? Есть простой способ исправить ситуацию за 30 секунд.
Сладость мандаринов зависит от химического состава их сока. Если фрукт кажется слишком кислым, это можно исправить с помощью микроволновки. Разогревание запускает химические реакции, которые уменьшают кислоту и усиливают сладость.
После этой процедуры цитрусовые станут заметно слаще и приятнее на вкус.
При нагревании в соке мандарина происходят изменения в сахарной и кислотной структуре. Эти процессы значительно уменьшают кислинку и делают вкус более сбалансированным.
Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
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