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Макароны в неожиданной роли: салат для праздничного стола

1:37
Еда

Макароны могут стать основой не только для горячих блюд, но и для оригинальных салатов. Это рецепт сочетает свежие овощи, копченый бекон и нежный сыр, создавая гармонию вкусов.

Паста, макароны
Фото: Own work by Popo le Chien, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста, макароны

Шаг 1: подготовьте бекон

Возьмите 200 г копченого бекона, нарежьте его тонкими ломтиками и обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Готовые кусочки переложите на тарелку, оставив вытопившийся жир в сковороде.

Шаг 2: нарежьте овощи и сыр

Для салата понадобятся:

  • 200 г капусты (краснокочанной, белокочанной или савойской);
  • 200 г кукурузы;
  • 100 г свежих огурцов;
  • 100 г томатов;
  • 100 г листьев салата;
  • 100 г рассольного сыра.

Капусту мелко нашинкуйте, огурцы и томаты нарежьте, сыр порежьте кубиками, а листья салата порвите руками.

Шаг 3: приготовьте заправку

Смешайте в удобной пропорции оливковое масло и свежевыжатый лимонный сок. Это станет легкой и ароматной заправкой для салата.

Шаг 4: слоеная сборка

Соберите салат, выкладывая ингредиенты слоями:

  • Капуста.
  • Кукуруза.
  • Мягкий сыр.
  • Отварные макароны (200 г).
  • Листья салата.

Каждый слой сбрызните заправкой.

Шаг 5: финальный штрих

В центр салата выложите смесь из жареного бекона, огурцов и томатов. Еще раз сбрызните заправкой, добавьте соль и специи по вкусу.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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