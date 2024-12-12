Макароны в неожиданной роли: салат для праздничного стола

Макароны могут стать основой не только для горячих блюд, но и для оригинальных салатов. Это рецепт сочетает свежие овощи, копченый бекон и нежный сыр, создавая гармонию вкусов.
Шаг 1: подготовьте бекон
Возьмите 200 г копченого бекона, нарежьте его тонкими ломтиками и обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Готовые кусочки переложите на тарелку, оставив вытопившийся жир в сковороде.
Шаг 2: нарежьте овощи и сыр
Для салата понадобятся:
Капусту мелко нашинкуйте, огурцы и томаты нарежьте, сыр порежьте кубиками, а листья салата порвите руками.
Шаг 3: приготовьте заправку
Смешайте в удобной пропорции оливковое масло и свежевыжатый лимонный сок. Это станет легкой и ароматной заправкой для салата.
Шаг 4: слоеная сборка
Соберите салат, выкладывая ингредиенты слоями:
Каждый слой сбрызните заправкой.
Шаг 5: финальный штрих
В центр салата выложите смесь из жареного бекона, огурцов и томатов. Еще раз сбрызните заправкой, добавьте соль и специи по вкусу.
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