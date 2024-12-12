Макароны в неожиданной роли: салат для праздничного стола

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Макароны могут стать основой не только для горячих блюд, но и для оригинальных салатов. Это рецепт сочетает свежие овощи, копченый бекон и нежный сыр, создавая гармонию вкусов.

Фото: Own work by Popo le Chien, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста, макароны

Шаг 1: подготовьте бекон

Возьмите 200 г копченого бекона, нарежьте его тонкими ломтиками и обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Готовые кусочки переложите на тарелку, оставив вытопившийся жир в сковороде.

Шаг 2: нарежьте овощи и сыр

Для салата понадобятся:

200 г капусты (краснокочанной, белокочанной или савойской);

200 г кукурузы;

100 г свежих огурцов;

100 г томатов;

100 г листьев салата;

100 г рассольного сыра.

Капусту мелко нашинкуйте, огурцы и томаты нарежьте, сыр порежьте кубиками, а листья салата порвите руками.

Шаг 3: приготовьте заправку

Смешайте в удобной пропорции оливковое масло и свежевыжатый лимонный сок. Это станет легкой и ароматной заправкой для салата.

Шаг 4: слоеная сборка

Соберите салат, выкладывая ингредиенты слоями:

Капуста.

Кукуруза.

Мягкий сыр.

Отварные макароны (200 г).

Листья салата.

Каждый слой сбрызните заправкой.

Шаг 5: финальный штрих

В центр салата выложите смесь из жареного бекона, огурцов и томатов. Еще раз сбрызните заправкой, добавьте соль и специи по вкусу.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni ) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.