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Как правильно варить холодец: правила, которые вы не знали

1:11
Еда

Холодец — это не просто блюдо, а настоящее искусство. Малейшая ошибка в процессе готовки может испортить вкус и внешний вид. Как добиться идеального результата?

Холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Холодец

Можно ли доливать воду

Существует мнение, что добавлять воду в холодец категорически запрещено. Однако специалисты утверждают, что это возможно, но с оговорками. Важнейшее правило: вода должна быть горячей. Использование холодной воды грозит двумя проблемами:

  • Мутный бульон: холодная вода нарушает процесс осветления, и ваше блюдо потеряет привлекательный вид.
  • Холодец не застынет: понижение температуры в кастрюле мешает превращению коллагена в желатин.
    Если вы всё же решили долить воду, обязательно нагрейте её до кипения.

Как правильно добавить воду

Процесс требует аккуратности. Воду нужно вливать тонкой струйкой, чтобы избежать температурного шока. После этого дайте бульону покипеть на слабом огне не менее 45–60 минут. Этот этап обязателен для восстановления желирующих свойств.

Уточнения

Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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