Как правильно варить холодец: правила, которые вы не знали

Холодец — это не просто блюдо, а настоящее искусство. Малейшая ошибка в процессе готовки может испортить вкус и внешний вид. Как добиться идеального результата?
Существует мнение, что добавлять воду в холодец категорически запрещено. Однако специалисты утверждают, что это возможно, но с оговорками. Важнейшее правило: вода должна быть горячей. Использование холодной воды грозит двумя проблемами:
Процесс требует аккуратности. Воду нужно вливать тонкой струйкой, чтобы избежать температурного шока. После этого дайте бульону покипеть на слабом огне не менее 45–60 минут. Этот этап обязателен для восстановления желирующих свойств.
Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.
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