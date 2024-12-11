Салат, который запомнят: оригинальный рецепт к празднику

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить гостей на Новый год необычным блюдом? Забудьте про банальные рецепты и попробуйте что-то новое! Этот салат сочетает в себе нежность курицы, сладость ананаса и хруст орехов, создавая необычный вкус, который покорит каждого.

Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Ингредиенты

Для приготовления понадобится:

куриное филе — 300 г,

репчатый лук — 1 шт.,

свежие шампиньоны — 200 г,

консервированные ананасы — 300 г,

орехи (любые) — 100 г,

маслины — 200 г,

майонез — для заправки.

Пошаговый рецепт

Обжарьте курицу

Нарежьте куриное филе средними кубиками, добавьте соль и специи. Обжаривайте на растительном масле на среднем огне до золотистой корочки. Приготовьте грибы и лук

Очистите и нарежьте репчатый лук и шампиньоны. Когда курица будет готова, добавьте на сковороду сначала лук, затем грибы. Тушите, пока вся жидкость не испарится. Подготовьте ананасы

Нарежьте консервированные ананасы кубиками, поместите их в дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего сока. Подготовьте орехи и маслины

Если нужно, обжарьте орехи на сухой сковороде, чтобы раскрыть их аромат. Маслины нарежьте кольцами или дольками. Смешайте ингредиенты

Соедините в салатнике курицу, грибы, лук, ананасы, орехи и маслины. Добавьте майонез, хорошо перемешайте. Охладите и подавайте

Поставьте готовый салат в холодильник минимум на 30 минут. Подавайте к праздничному столу!

Почему стоит попробовать

Этот салат не только легко готовится, но и гармонично сочетает разные текстуры и вкусы: солёное, сладкое и пикантное. Он станет ярким акцентом на вашем новогоднем столе и приятно удивит ваших гостей!