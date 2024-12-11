Салат, который запомнят: оригинальный рецепт к празднику

Хотите удивить гостей на Новый год необычным блюдом? Забудьте про банальные рецепты и попробуйте что-то новое! Этот салат сочетает в себе нежность курицы, сладость ананаса и хруст орехов, создавая необычный вкус, который покорит каждого.
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Салат
Ингредиенты
Для приготовления понадобится:
куриное филе — 300 г,
репчатый лук — 1 шт.,
свежие шампиньоны — 200 г,
консервированные ананасы — 300 г,
орехи (любые) — 100 г,
маслины — 200 г,
майонез — для заправки.
Пошаговый рецепт
Обжарьте курицу Нарежьте куриное филе средними кубиками, добавьте соль и специи. Обжаривайте на растительном масле на среднем огне до золотистой корочки.
Приготовьте грибы и лук Очистите и нарежьте репчатый лук и шампиньоны. Когда курица будет готова, добавьте на сковороду сначала лук, затем грибы. Тушите, пока вся жидкость не испарится.
Подготовьте ананасы Нарежьте консервированные ананасы кубиками, поместите их в дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего сока.
Подготовьте орехи и маслины Если нужно, обжарьте орехи на сухой сковороде, чтобы раскрыть их аромат. Маслины нарежьте кольцами или дольками.
Смешайте ингредиенты Соедините в салатнике курицу, грибы, лук, ананасы, орехи и маслины. Добавьте майонез, хорошо перемешайте.
Охладите и подавайте Поставьте готовый салат в холодильник минимум на 30 минут. Подавайте к праздничному столу!
Почему стоит попробовать
Этот салат не только легко готовится, но и гармонично сочетает разные текстуры и вкусы: солёное, сладкое и пикантное. Он станет ярким акцентом на вашем новогоднем столе и приятно удивит ваших гостей!