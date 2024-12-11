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Салат, который запомнят: оригинальный рецепт к празднику

1:58
Еда

Хотите удивить гостей на Новый год необычным блюдом? Забудьте про банальные рецепты и попробуйте что-то новое! Этот салат сочетает в себе нежность курицы, сладость ананаса и хруст орехов, создавая необычный вкус, который покорит каждого.

Салат
Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Ингредиенты

Для приготовления понадобится:

  • куриное филе — 300 г,
  • репчатый лук — 1 шт.,
  • свежие шампиньоны — 200 г,
  • консервированные ананасы — 300 г,
  • орехи (любые) — 100 г,
  • маслины — 200 г,
  • майонез — для заправки.

Пошаговый рецепт

  1. Обжарьте курицу
    Нарежьте куриное филе средними кубиками, добавьте соль и специи. Обжаривайте на растительном масле на среднем огне до золотистой корочки.
  2. Приготовьте грибы и лук
    Очистите и нарежьте репчатый лук и шампиньоны. Когда курица будет готова, добавьте на сковороду сначала лук, затем грибы. Тушите, пока вся жидкость не испарится.
  3. Подготовьте ананасы
    Нарежьте консервированные ананасы кубиками, поместите их в дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего сока.
  4. Подготовьте орехи и маслины
    Если нужно, обжарьте орехи на сухой сковороде, чтобы раскрыть их аромат. Маслины нарежьте кольцами или дольками.
  5. Смешайте ингредиенты
    Соедините в салатнике курицу, грибы, лук, ананасы, орехи и маслины. Добавьте майонез, хорошо перемешайте.
  6. Охладите и подавайте
    Поставьте готовый салат в холодильник минимум на 30 минут. Подавайте к праздничному столу!

Почему стоит попробовать

Этот салат не только легко готовится, но и гармонично сочетает разные текстуры и вкусы: солёное, сладкое и пикантное. Он станет ярким акцентом на вашем новогоднем столе и приятно удивит ваших гостей!

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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