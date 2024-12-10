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Вкусный и полезный суп из савойской капусты, для тех, кто следит за своей фигурой

Еда

Савойский суп — это то блюдо, которые заново открывается с наступлением холодов, когда организму хочется тёплых, но при этом лёгких блюд. К тому же этот суп идеально подходит тем, кто хочет оставаться в хорошей физической форме.

Овощной суп
Фото: flickr.com by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Овощной суп

Ингредиенты на 4 порции: 500 г савойской капусты, 300 г картофеля, 200 г моркови, 100 г лука, 1 зубчик чеснока, 1,5 л овощного бульона, 20 г оливкового масла первого холодного отжима, соль, перец чёрный молотый и свежий тимьян по вкусу.

Приготовление:

  1. Капусту тщательно помойте и удалите более твёрдые внешние листья.
  2. Нарежьте её на тонкие полоски и отложите в сторону.
  3. Очистите картофель и морковь и нарежьте кубиками одинакового размера.
  4. Мелко нарежьте лук и слегка измельчите чеснок.
  5. В большой кастрюле нагрейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок на слабом огне до золотистого цвета. Добавьте морковь и картофель и обжаривайте их, помешивая деревянной ложкой.
  6. Савойскую капусту хорошо перемешайте и добавьте в кастрюлю.
  7. Залейте горячим овощным бульоном, чтобы он полностью покрыл овощи.
  8. Посолите и поперчите. Добавьте несколько веточек свежего тимьяна для аромата.
  9. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите ещё около 30-35 минут или пока все овощи не станут мягкими.

Суп можно есть так или взбить блендером, придав ему консистенцию супа-пюре.

Уточнения

Савойская капу́ста (Brāssica olerācea L. convar. capitāta var. sabaūda) — овощная культура, одна из разновидностей вида Капуста огородная.

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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