Вкусный и полезный суп из савойской капусты, для тех, кто следит за своей фигурой

Савойский суп — это то блюдо, которые заново открывается с наступлением холодов, когда организму хочется тёплых, но при этом лёгких блюд. К тому же этот суп идеально подходит тем, кто хочет оставаться в хорошей физической форме.

Фото: flickr.com by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Овощной суп

Ингредиенты на 4 порции: 500 г савойской капусты, 300 г картофеля, 200 г моркови, 100 г лука, 1 зубчик чеснока, 1,5 л овощного бульона, 20 г оливкового масла первого холодного отжима, соль, перец чёрный молотый и свежий тимьян по вкусу.

Приготовление:

Капусту тщательно помойте и удалите более твёрдые внешние листья. Нарежьте её на тонкие полоски и отложите в сторону. Очистите картофель и морковь и нарежьте кубиками одинакового размера. Мелко нарежьте лук и слегка измельчите чеснок. В большой кастрюле нагрейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок на слабом огне до золотистого цвета. Добавьте морковь и картофель и обжаривайте их, помешивая деревянной ложкой. Савойскую капусту хорошо перемешайте и добавьте в кастрюлю. Залейте горячим овощным бульоном, чтобы он полностью покрыл овощи. Посолите и поперчите. Добавьте несколько веточек свежего тимьяна для аромата. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите ещё около 30-35 минут или пока все овощи не станут мягкими.

Суп можно есть так или взбить блендером, придав ему консистенцию супа-пюре.

Уточнения

Савойская капу́ста (Brāssica olerācea L. convar. capitāta var. sabaūda) — овощная культура, одна из разновидностей вида Капуста огородная.



Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

