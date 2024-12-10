Вкусный и полезный суп из савойской капусты, для тех, кто следит за своей фигурой

Савойский суп — это то блюдо, которые заново открывается с наступлением холодов, когда организму хочется тёплых, но при этом лёгких блюд. К тому же этот суп идеально подходит тем, кто хочет оставаться в хорошей физической форме.
Ингредиенты на 4 порции: 500 г савойской капусты, 300 г картофеля, 200 г моркови, 100 г лука, 1 зубчик чеснока, 1,5 л овощного бульона, 20 г оливкового масла первого холодного отжима, соль, перец чёрный молотый и свежий тимьян по вкусу.
Приготовление:
Суп можно есть так или взбить блендером, придав ему консистенцию супа-пюре.
Савойская капу́ста (Brāssica olerācea L. convar. capitāta var. sabaūda) — овощная культура, одна из разновидностей вида Капуста огородная.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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