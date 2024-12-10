Греческий салат с уникальным рецептом средиземноморской заправки

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Греческий салат — это "ресторанное" блюдо, которое легко повторить в домашних условиях. Единственная трудность может возникнуть при выборе заправки. Вот как её готовят греки — следовать их рецепту совсем не сложно.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Греческий салат

В состав греческого салата входят сыр фета, оливки, помидоры, огурцы, зелёный перец и репчатый лук. Для заправки используют не просто оливковое масло, а особую смесь на его основе. Это придаст даже простому овощному салату яркие средиземноморские оттенки.

Ингредиенты

150 мл оливкового масла Extra Virgin

2 щепотки сушёного орегано

50 мл белого уксуса

1 зубчик чеснока

перец горошком

Способ приготовления

Смешайте орегано (или вместо него используйте базилик или тимьян), оливковое масло и целый зубчик чеснока в закрывающуюся емкость — отлично подойдут маленькая бутылка или баночка. Кулинары рекомендуют немного помять специи пальцами, чтобы усилить их аромат. После этого добавьте в смесь уксус и несколько горошин перца. Закройте контейнер крышкой и тщательно встряхните. Дайте заправке настояться в тёмном месте на несколько дней. Не помещайте ее в холодильник, чтобы масло не кристаллизовалось. Храните заправку в той же бутылке. Перед использованием обязательно встряхивайте.

Уточнения

Гре́ческий сала́т (салат хориа́тики, греч. χωριάτικη σαλάτα — деревенский салат) — греческий салат из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин, заправленный оливковым маслом с солью, чёрным перцем, душицей.

