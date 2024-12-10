Греческий салат с уникальным рецептом средиземноморской заправки

Греческий салат — это "ресторанное" блюдо, которое легко повторить в домашних условиях. Единственная трудность может возникнуть при выборе заправки. Вот как её готовят греки — следовать их рецепту совсем не сложно.
В состав греческого салата входят сыр фета, оливки, помидоры, огурцы, зелёный перец и репчатый лук. Для заправки используют не просто оливковое масло, а особую смесь на его основе. Это придаст даже простому овощному салату яркие средиземноморские оттенки.
Гре́ческий сала́т (салат хориа́тики, греч. χωριάτικη σαλάτα — деревенский салат) — греческий салат из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин, заправленный оливковым маслом с солью, чёрным перцем, душицей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.