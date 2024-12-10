Секрет идеальной заправки для винегрета

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Считается, что оптимальная заправка для винегрета — это растительное или оливковое масло. Именно так готовят этот салат миллионы хозяек. Однако для одного из самых популярных салатов в постсоветском пространстве была разработана необычная и яркая по вкусу заправка.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Винегрет

Эта заправка называется "Соус винегрет" и представляет собой традиционный соус французской кухни для салатов. Обязательно в его составе уксус и оливковое масло, а некоторые любители гастрономии добавляют горчицу и чёрный перец для более насыщенного вкуса.

Ингредиенты

3 столовых ложки оливкового масла

2 столовых ложки бальзамического уксуса

1 чайная ложка дижонской горчицы

перец по вкусу

1 чайная ложкой жидкого мёда

зубчик чеснока

Способ приготовления

Смешайте оливковое масло, уксус и горчицу Добавьте чёрный перец, жидкий мёд и маленький зубчик чеснока, пропущенный через пресс.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

