Секрет идеальной заправки для винегрета

Считается, что оптимальная заправка для винегрета — это растительное или оливковое масло. Именно так готовят этот салат миллионы хозяек. Однако для одного из самых популярных салатов в постсоветском пространстве была разработана необычная и яркая по вкусу заправка.
Эта заправка называется "Соус винегрет" и представляет собой традиционный соус французской кухни для салатов. Обязательно в его составе уксус и оливковое масло, а некоторые любители гастрономии добавляют горчицу и чёрный перец для более насыщенного вкуса.
Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.
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