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Секрет идеальной заправки для винегрета

1:02
Еда

Считается, что оптимальная заправка для винегрета — это растительное или оливковое масло. Именно так готовят этот салат миллионы хозяек. Однако для одного из самых популярных салатов в постсоветском пространстве была разработана необычная и яркая по вкусу заправка.

Винегрет
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Винегрет

Эта заправка называется "Соус винегрет" и представляет собой традиционный соус французской кухни для салатов. Обязательно в его составе уксус и оливковое масло, а некоторые любители гастрономии добавляют горчицу и чёрный перец для более насыщенного вкуса.

Ингредиенты

  • 3 столовых ложки оливкового масла
  • 2 столовых ложки бальзамического уксуса
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы
  • перец по вкусу
  • 1 чайная ложкой жидкого мёда
  • зубчик чеснока

Способ приготовления

  1. Смешайте оливковое масло, уксус и горчицу
  2. Добавьте чёрный перец, жидкий мёд и маленький зубчик чеснока, пропущенный через пресс. 

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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