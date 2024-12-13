Мандарины и новогодний стол: в чем их скрытая угроза

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Мандарины — символ зимних праздников и обязательный атрибут новогоднего стола. Однако, несмотря на их популярность, теледоктор Александр Мясников предупреждает: даже этот, казалось бы, безобидный фрукт может быть вредным, особенно для тех, кто следит за фигурой.

Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мандарины

Скрытые калории в мандаринах

Мандарины содержат больше калорий, чем принято считать. Один небольшой фрукт по калорийности сопоставим с кружкой пива. На 100 граммов приходится около 40 ккал. Многие не замечают, как съедают мандарины килограммами, что может значительно повысить калорийность праздничного рациона.

Опасность соков

Ещё одной проблемой являются соки из цитрусовых. Особенно вреден промышленный сок: в двух стаканах такого напитка содержится до 15 кусков сахара. Это не только увеличивает риск набора веса, но и негативно сказывается на уровне сахара в крови.

В эфире программы "О самом главном" доктор отметил: "Пиво я не пью, боюсь потолстеть, ограничиваю себя одним глотком. А вот мандарины ем килограммами?"

Эксперт напомнил, что во всем важно знать меру.

Как употреблять мандарины с пользой?

Наслаждайтесь мандаринами, но в умеренных количествах. Пусть они останутся украшением праздничного стола, а не причиной набранных килограммов.

Уточнения

Ци́трусовые — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).



