Яблоко в фарше — это новая классика в кулинарии

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Опытные хозяйки знают, что лук в фарше — залог сочных котлет. Некоторые добавляют зелень или даже кабачки для разнообразия. Но существует ещё один ингредиент, который способен сделать блюдо по-настоящему уникальным.

Фото: Own work by Matěj Baťha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фарш

Кулинарный эксперт поделился секретом. Он советует добавить в фарш яблоко.

Как правильно использовать яблоко?

На 0,5 кг фарша потребуется один плод. Яблоко нужно очистить от кожуры и сердцевины, а затем натереть на мелкой тёрке. Этот необычный ингредиент не только улучшит консистенцию фарша, но и придаст котлетам лёгкую кислинку, делая их вкус незабываемым.

Так же рекомендуется использовать кислые сорта яблок для яркого вкуса, но даже сладкий фрукт не испортит блюдо. Такой простой трюк добавит котлетам сочности и пикантности, превращая их в изысканное блюдо.

Теперь ваши котлеты станут любимым блюдом на любом столе, удивляя гостей и радуя домочадцев.

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

