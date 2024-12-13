Вред лапши быстрого приготовления: скрытая угроза

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Лапша быстрого приготовления может быть безопасным перекусом, если употреблять её не чаще одного раза в месяц, считает диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова. Однако регулярное её употребление может нанести серьёзный вред здоровью.

Фото: upload.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ РОЛЛТОН. Куриная лапша по-домашнему. Острая. 02

Почему лапша быстрого приготовления вредна

Основной проблемой является состав этого продукта. Лапша содержит большое количество углеводов, включая простые, а также добавленные сахара и химические вещества: загустители, консерванты и усилители вкуса.

При частом употреблении такие вещества накапливаются в организме, нарушая обменные процессы. Это может привести к повышению уровня холестерина и глюкозы в крови, а также ухудшению работы печени.

Влияние на внешний вид и мышцы

Диетолог также отмечает, что постоянный перекос в сторону углеводов вызывает дефицит белка в рационе. В результате снижается мышечная масса, а жировые отложения увеличиваются, что отрицательно сказывается на внешнем виде.

Для сохранения здоровья и красоты важно свести потребление лапши быстрого приготовления к минимуму, заменяя её более полезными продуктами.

Уточнения

Метаболи́зм — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.



