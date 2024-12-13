Этот простой соус с кофе превратит макароны в ресторанное блюдо

Макароны сами по себе хороши, но даже привычный гарнир можно превратить в изысканное блюдо, добавив необычный соус.
Повар предлагает оригинальный рецепт соуса на основе кофе, который легко приготовить. Этот ароматный соус прекрасно дополнит макароны и сделает их настоящим кулинарным шедевром.
Готовый соус подавайте с макаронами. Он удивит своей оригинальностью и идеально подойдёт как для повседневного, так и для праздничного ужина.
Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров. В процессе изготовления помидоры протирают для получения гомогенной массы, а затем концентрируют полученное изделие, в частности путём уваривания в 6—8 раз.
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Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.