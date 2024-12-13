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Этот простой соус с кофе превратит макароны в ресторанное блюдо

1:17
Еда

Макароны сами по себе хороши, но даже привычный гарнир можно превратить в изысканное блюдо, добавив необычный соус.

Кофе в турке
Фото: commons.wikimedia.org by Silverije, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кофе в турке

Повар предлагает оригинальный рецепт соуса на основе кофе, который легко приготовить. Этот ароматный соус прекрасно дополнит макароны и сделает их настоящим кулинарным шедевром.

Ингредиенты для соуса:

  • натуральный кофе,
  • томатная паста,
  • оливковое масло,
  • чеснок (свежий или сухой),
  • специи по вкусу.

Процесс приготовления:

  • Разогрейте оливковое масло на сковороде и добавьте томатную пасту. Прогрейте её, чтобы основа соуса стала насыщенной.
  • В смесь добавьте измельчённый или сухой чеснок и любимые специи.
  • Пока соус тушится, сварите натуральный кофе в турке. Используйте только чистый напиток без гущи.
  • Добавьте несколько ложек сваренного кофе в томатный соус. Это придаст блюду необычный вкус и аромат.
  • После соединения всех ингредиентов дайте соусу немного потомиться на слабом огне.

Готовый соус подавайте с макаронами. Он удивит своей оригинальностью и идеально подойдёт как для повседневного, так и для праздничного ужина.

Уточнения

Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров. В процессе изготовления помидоры протирают для получения гомогенной массы, а затем концентрируют полученное изделие, в частности путём уваривания в 6—8 раз. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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