Лечение изжоги содой: мифы и реальность

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают, что пищевая сода помогает при проблемах с желудочно-кишечным трактом и принимают её по определённым схемам. Однако теледоктор Александр Мясников скептически относится к этому методу и предупреждает, что сода не только неэффективна при изжоге и других подобных недугах, но и может нанести вред организму.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

По словам врача, использование пищевой соды для лечения заболеваний ЖКТ категорически недопустимо. Такой подход может усугубить существующие проблемы и привести к нарушениям в работе почек.

В эфире программы "О самом главном" Мясников призвал не экспериментировать с народными средствами и при первых признаках недомогания обращаться к специалистам.

"Приём большого количества соды может нарушить работу почек, привести к определённым кислотно-щелочным изменениям. Понятно, что от одного раза ничего не будет, но разовая изжога — это одно, а если она не прекращается, то это другое", — пояснил доктор.

Уточнения

Пищевари́тельный тракт желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — пищеварительная система органов настоящих многоклеточных животных, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и выведения из организма непереваренных остатков.



