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Удивите семью азиатским тыквенным крем-супом

2:05
Еда

Тыква — универсальный и полезный овощ, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Среди них особого внимания заслуживает крем-суп по-азиатски. Этот необычный рецепт сочетает нежный вкус тыквы с пикантными нотками имбиря и острого перца, что делает блюдо ярким и запоминающимся.

Тыква
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тыква

Ингредиенты:

  • Тыква (около 1 кг)
  • 4-6 зубчиков чеснока
  • 1 луковица
  • Корень имбиря
  • Сок лимона
  • Соль, черный молотый и острый перец по вкусу
  • 2-3 ст. л. растительного масла
  • 1-2 ст. л. сливочного масла
  • 800-1300 мл бульона
  • Сметана, орехи и свежая зелень для подачи

Приготовление:

  1. Запекание тыквы.
    Тыкву помойте, нарежьте крупными кусочками и сделайте на мякоти надрезы. В каждый кусочек положите неочищенные зубчики чеснока. Выложите всё на противень и отправьте в духовку, разогретую до 220 °C, на 35-45 минут.
  2. Приготовление основы.
    В кастрюле разогрейте растительное и сливочное масло. Обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета, затем добавьте очищенные зубчики чеснока и тушите ещё 2 минуты.
  3. Сборка супа.
    Когда тыква запечётся, ложкой снимите мякоть и переложите её в кастрюлю с луково-чесночной зажаркой. Добавьте натёртый имбирь и острый перец, перемешайте. Залейте бульоном, доведите до кипения, снимите с огня и измельчите суп блендером до кремообразной консистенции.
  4. Завершающие штрихи.
    В готовый суп добавьте сок лимона, соль и чёрный перец по вкусу. Перед подачей украсьте сметаной, свежей зеленью и орехами.

Этот крем-суп станет отличным выбором для уютного обеда или ужина, радуя насыщенным вкусом и ароматом.

Уточнения

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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