Удивите семью азиатским тыквенным крем-супом

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Тыква — универсальный и полезный овощ, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Среди них особого внимания заслуживает крем-суп по-азиатски. Этот необычный рецепт сочетает нежный вкус тыквы с пикантными нотками имбиря и острого перца, что делает блюдо ярким и запоминающимся.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тыква

Ингредиенты:

Тыква (около 1 кг)

4-6 зубчиков чеснока

1 луковица

Корень имбиря

Сок лимона

Соль, черный молотый и острый перец по вкусу

2-3 ст. л. растительного масла

1-2 ст. л. сливочного масла

800-1300 мл бульона

Сметана, орехи и свежая зелень для подачи

Приготовление:

Запекание тыквы.

Тыкву помойте, нарежьте крупными кусочками и сделайте на мякоти надрезы. В каждый кусочек положите неочищенные зубчики чеснока. Выложите всё на противень и отправьте в духовку, разогретую до 220 °C, на 35-45 минут. Приготовление основы.

В кастрюле разогрейте растительное и сливочное масло. Обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета, затем добавьте очищенные зубчики чеснока и тушите ещё 2 минуты. Сборка супа.

Когда тыква запечётся, ложкой снимите мякоть и переложите её в кастрюлю с луково-чесночной зажаркой. Добавьте натёртый имбирь и острый перец, перемешайте. Залейте бульоном, доведите до кипения, снимите с огня и измельчите суп блендером до кремообразной консистенции. Завершающие штрихи.

В готовый суп добавьте сок лимона, соль и чёрный перец по вкусу. Перед подачей украсьте сметаной, свежей зеленью и орехами.

Этот крем-суп станет отличным выбором для уютного обеда или ужина, радуя насыщенным вкусом и ароматом.

Уточнения

Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).



