Вы и не подозревали: обычный овощ прекрасно укрепит ваш организм

Регулярное употребление свёклы способно положительно повлиять на здоровье. Врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала, как правильно готовить этот полезный овощ, чтобы максимально раскрыть его целебные свойства.
Свёкла помогает очищать кровь и весь организм, снижает артериальное давление, укрепляет артерии, капилляры, связки и кости. Также её компоненты блокируют рост раковых клеток, улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Принимать настой нужно 3-4 раза в день перед едой. Каждый раз выпивайте по 30-40 мл настоя и съедайте 1-2 кусочка варёной свеклы. Этот простой и доступный способ поможет улучшить общее состояние здоровья и поддержать организм.
Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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