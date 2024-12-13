Вы и не подозревали: обычный овощ прекрасно укрепит ваш организм

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Регулярное употребление свёклы способно положительно повлиять на здоровье. Врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала, как правильно готовить этот полезный овощ, чтобы максимально раскрыть его целебные свойства.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вареная свекла

Польза свеклы для организма

Свёкла помогает очищать кровь и весь организм, снижает артериальное давление, укрепляет артерии, капилляры, связки и кости. Также её компоненты блокируют рост раковых клеток, улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Рецепт настоя из свёклы

Маргарита Королева предложила простой рецепт приготовления настоя из свёклы.

Возьмите 1,5 кг очищенной свёклы, нарежьте её на 4-5 частей.

Залейте овощи 2 литрами горячей воды.

Варите на среднем огне в течение одного часа.

Добавьте в отвар 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. яблочного уксуса.

Как употреблять

Принимать настой нужно 3-4 раза в день перед едой. Каждый раз выпивайте по 30-40 мл настоя и съедайте 1-2 кусочка варёной свеклы. Этот простой и доступный способ поможет улучшить общее состояние здоровья и поддержать организм.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму.





Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

