Простые шаги для плавного снижения веса перед праздниками

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

До Нового года осталось совсем немного, и многие стремятся сбросить лишний вес к празднику. Диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, как сделать это правильно, чтобы достичь результата без вреда для здоровья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Основные ошибки худеющих

Часто люди резко сокращают калорийность рациона, уменьшая её в два и более раз. Например, вместо привычных 2000-2500 ккал организм внезапно получает всего 1000. Это вызывает стресс и замедляет метаболизм. Диетолог рекомендует снижать калорийность постепенно — максимум на 20% в неделю.

Другой распространённый просчёт — резкий переход к интенсивным физическим нагрузкам. Это не только неэффективно, но и вредно для организма.

Вред несбалансированных диет

Несбалансированные диеты, такие как монодиеты, сыроедение или полный отказ от горячей пищи, приводят к дефициту энергии и нутриентов, а также сильному стрессу. Мещерякова подчёркивает, что разгрузочные дни и длительное голодание — это разные вещи. Разгрузку нужно проводить только под наблюдением врача.

Как похудеть безопасно

Эффективное похудение должно быть постепенным. За оставшиеся недели до Нового года реально избавиться от 2-3 килограммов.

Для этого диетолог советует:

Исключить из рациона простые углеводы: выпечку, сладости, кондитерские изделия.

Сократить потребление животных жиров: жирного мяса, сала, зрелых сыров, жирной сметаны.

Уменьшить употребление кофе, чая, полностью отказаться от энергетиков, газированных напитков и пакетированных соков.

Ежедневная физическая активность также важна. Всего 30 минут ходьбы, занятий на велотренажёре или лёгкой зарядки помогут ускорить метаболизм и улучшить самочувствие.

Вывод

Плавное и осознанное похудение принесёт не только визуальные результаты, но и долгосрочный эффект. Главное — избегать резких изменений в образе жизни и уделять внимание здоровью.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

