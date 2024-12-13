Простые шаги для плавного снижения веса перед праздниками

До Нового года осталось совсем немного, и многие стремятся сбросить лишний вес к празднику. Диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, как сделать это правильно, чтобы достичь результата без вреда для здоровья.
Часто люди резко сокращают калорийность рациона, уменьшая её в два и более раз. Например, вместо привычных 2000-2500 ккал организм внезапно получает всего 1000. Это вызывает стресс и замедляет метаболизм. Диетолог рекомендует снижать калорийность постепенно — максимум на 20% в неделю.
Другой распространённый просчёт — резкий переход к интенсивным физическим нагрузкам. Это не только неэффективно, но и вредно для организма.
Несбалансированные диеты, такие как монодиеты, сыроедение или полный отказ от горячей пищи, приводят к дефициту энергии и нутриентов, а также сильному стрессу. Мещерякова подчёркивает, что разгрузочные дни и длительное голодание — это разные вещи. Разгрузку нужно проводить только под наблюдением врача.
Эффективное похудение должно быть постепенным. За оставшиеся недели до Нового года реально избавиться от 2-3 килограммов.
Плавное и осознанное похудение принесёт не только визуальные результаты, но и долгосрочный эффект. Главное — избегать резких изменений в образе жизни и уделять внимание здоровью.
Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
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Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.