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Это важно знать о рыбе в суши и роллах, чтобы избежать проблем

1:15
Еда

Суши и роллы давно стали частью привычного рациона, и их можно встретить не только в ресторанах и кафе, но и на домашних вечеринках, благодаря удобной доставке. Однако, прежде чем насладиться этим японским блюдом, важно помнить о некоторых нюансах, связанных с его безопасностью.

роллы
Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
роллы

Теледоктор Александр Мясников обратил внимание на качество рыбы, используемой для приготовления суши и роллов. Главным критерием является её однократная разморозка. Если рыба, например лосось или тунец, подвергалась многократной заморозке и разморозке, употреблять её категорически нельзя.

В программе "Доктор Мясников" врач рассказал, что несвежие суши могут стать причиной серьёзных проблем с пищеварением, включая отравление. В то же время суши, приготовленные из качественной свежей рыбы, которая была разморожена только один раз, можно считать диетическим и безопасным продуктом.

"Главное — не замораживать рыбу повторно после разморозки. Если это случится, а потом её снова разморозят, это станет источником опасных отравлений. Я сталкивался с этим много раз", — подчеркнул Мясников.

Уточнения

Ро́ллы — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки (яп. 巻簾 — макису) в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки. Обычно роллы употребляют вместе с васаби, имбирём, макая в соевый соус.

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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