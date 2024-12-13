Это важно знать о рыбе в суши и роллах, чтобы избежать проблем

Суши и роллы давно стали частью привычного рациона, и их можно встретить не только в ресторанах и кафе, но и на домашних вечеринках, благодаря удобной доставке. Однако, прежде чем насладиться этим японским блюдом, важно помнить о некоторых нюансах, связанных с его безопасностью.
Теледоктор Александр Мясников обратил внимание на качество рыбы, используемой для приготовления суши и роллов. Главным критерием является её однократная разморозка. Если рыба, например лосось или тунец, подвергалась многократной заморозке и разморозке, употреблять её категорически нельзя.
В программе "Доктор Мясников" врач рассказал, что несвежие суши могут стать причиной серьёзных проблем с пищеварением, включая отравление. В то же время суши, приготовленные из качественной свежей рыбы, которая была разморожена только один раз, можно считать диетическим и безопасным продуктом.
"Главное — не замораживать рыбу повторно после разморозки. Если это случится, а потом её снова разморозят, это станет источником опасных отравлений. Я сталкивался с этим много раз", — подчеркнул Мясников.
Ро́ллы — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки (яп. 巻簾 — макису) в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки. Обычно роллы употребляют вместе с васаби, имбирём, макая в соевый соус.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.