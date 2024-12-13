Простые лайфхаки, чтобы макароны больше не слипались

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Макароны — самый простой и универсальный гарнир, но даже их можно испортить. Многие сталкиваются с проблемой слипающихся макарон, но есть простые советы, которые помогут этого избежать.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макароны

Эксперты поделились лайфхаками, как сварить макароны так, чтобы они всегда оставались рассыпчатыми.

Советы кулинаров:

Добавьте растительное масло. Уже на этапе приготовления добавьте в кипящую подсоленную воду 1 столовую ложку рафинированного масла. Оно предотвращает слипание и не влияет на вкус, в отличие от нерафинированного. Соблюдайте время варки. Всегда ориентируйтесь на инструкцию на упаковке, так как время приготовления зависит от сорта макарон. Игнорирование этих рекомендаций часто становится причиной неудачи. Правильная вода. Не бросайте макароны в некипящую воду — это может привести к их прилипанию ко дну кастрюли. Также соблюдайте правильное соотношение: 1 литр воды на 100 г макарон. Мешайте в начале варки. Первые 2-3 минуты активно помешивайте макароны. Это ключевой этап, который гарантирует, что они не склеятся.

Следуя этим рекомендациям, вы всегда будете радовать себя и близких идеально приготовленными макаронами.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



